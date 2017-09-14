На территории омского Аграрного университета отремонтируют дороги

Источник: Om1.ru

В этом году дороги на территории студенческого городка ОмГАУ приведут в порядок. Ремонт будет выполнять специалисты бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», им предстоит подлатать 27 тысяч квадратных метров покрытия. Отметим, в следующем году старшему ВУЗу города исполнится 100 лет.

Как пояснили в «УДБиХ», сейчас дорожники заканчивают снимать на объектах старый асфальт, при этом параллельно проводятся работы по установке нового бордюрного камня.

Геннадий Кишеньков, замначальника дорожно-эксплуатационного участка САО БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»:

— Готовимся начать укладку асфальта, в частности, на улице Институтской. В целом, намерены закончить все работы к 15 октября.