На территории омского Аграрного университета отремонтируют дороги
Ремонт должен завершиться к 15 октября.
Ремонт должен завершиться к 15 октября.
В этом году дороги на территории студенческого городка ОмГАУ приведут в порядок. Ремонт будет выполнять специалисты бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», им предстоит подлатать 27 тысяч квадратных метров покрытия. Отметим, в следующем году старшему ВУЗу города исполнится 100 лет.
Как пояснили в «УДБиХ», сейчас дорожники заканчивают снимать на объектах старый асфальт, при этом параллельно проводятся работы по установке нового бордюрного камня.
Геннадий Кишеньков, замначальника
— Готовимся начать укладку асфальта, в частности, на улице Институтской. В целом, намерены закончить все работы к 15 октября.
Как отметили в администрации, общая протяженность дорог, подлежащих ремонту, составляет 5,4 километров, а площадь — более 39 тысяч квадратных метров. На ремонт дорог было выделено 20 миллионов рублей.