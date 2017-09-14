Южный Урал получит 70 машин «скорой помощи»

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, по решению Бориса Дубровского в 2017 году на приобретение машин скорой медицинской помощи из областного бюджета дополнительно будет направлено более 114,5 млн рублей. На эти средства планируется приобрести около 50 автомобилей скорой помощи.

Так, запланировано приобретение порядка 40 машин скорой помощи класса В (на базе ГАЗ) для городов, примерно половины из них — для Челябинска. Еще около 10 автомобилей класса В (на базе УАЗ с полным приводом) планируется приобрести для сельских районов области.

Борис Дубровский подчеркнул, что в регионе продолжается реформа здравоохранения, задачей которой является повышение скорости и эффективности оказания медицинской помощи населению. «Машины скорой помощи играют в этом вопросе важную роль. Все приобретенные скорые должны быт грамотно распределены, согласно запросам муниципалитетов», — подчеркнул он.

Кроме того, 15 машин купят на федеральные средства, из них восемь ГАЗелей, семь УАЗов. Все автомобили класса В. Еще пять будут приобретены по решению главы города Челябинска Евгения Тефтелева.