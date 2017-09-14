Южный Урал получит 70 машин «скорой помощи»
Челябинская область получит 70 машин скорой помощи. Автомобили будут закупать на федеральные, областные и городские средства.
Челябинская область получит 70 машин скорой помощи. Автомобили будут закупать на федеральные, областные и городские средства.
Как сообщили Накануне.RU в
Так, запланировано приобретение порядка 40 машин скорой помощи класса В (на базе ГАЗ) для городов, примерно половины из них — для Челябинска. Еще около 10 автомобилей класса В (на базе УАЗ с полным приводом) планируется приобрести для сельских районов области.
Борис Дубровский подчеркнул, что в регионе продолжается реформа здравоохранения, задачей которой является повышение скорости и эффективности оказания медицинской помощи населению. «Машины скорой помощи играют в этом вопросе важную роль. Все приобретенные скорые должны быт грамотно распределены, согласно запросам муниципалитетов», — подчеркнул он.
Кроме того, 15 машин купят на федеральные средства, из них восемь ГАЗелей, семь УАЗов. Все автомобили класса В. Еще пять будут приобретены по решению главы города Челябинска Евгения Тефтелева.
Добавим, что на начало года на балансе государственных и муниципальных учреждений здравоохранения области находится 464 карет скорой медицинской помощи.