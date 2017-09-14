Количество свиней в Омской области сократилось на 17%

Омскстат опубликовал данные о поголовье скота и птицы в регионе по состоянию на 1 сентября 2017 года. Цифры свидетельствуют: по сравнению с прошлым годом сократилась численность коров, овец, коз, домашней птицы. Но особенно заметен упадок в свиноводстве.

В хозяйствах всех категорий содержится 526,4 тысячи свиней. Это всего 83,1% от уровня прошлого года. В сельскохозяйственных организациях статистики насчитали 335,4 тысячи голов. Здесь цифры ещё более красноречивы — 79% от уровня 2016 года.