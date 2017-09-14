Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Страшная "украинская месть" РФ больше уже не шутка - журналист
Названа главная причина смерти во время секса
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Выбраны столицы Олимпиад 2024 и 2028 годов
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Кети Топурия подтвердила развод и снялась топлес – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
9Празднование Курбан-байрама
15:04 (мск), источник: Om1.ru

Количество свиней в Омской области сократилось на 17%

А в сельскохозяйственных организациях потери составили 21%.

Омскстат опубликовал данные о поголовье скота и птицы в регионе по состоянию на 1 сентября 2017 года. Цифры свидетельствуют: по сравнению с прошлым годом сократилась численность коров, овец, коз, домашней птицы. Но особенно заметен упадок в свиноводстве.

В хозяйствах всех категорий содержится 526,4 тысячи свиней. Это всего 83,1% от уровня прошлого года. В сельскохозяйственных организациях статистики насчитали 335,4 тысячи голов. Здесь цифры ещё более красноречивы — 79% от уровня 2016 года.

Омскстат не анализирует, с чем связано такое резкое сокращение свинопоголовья. Но если говорить о личных подсобных хозяйствах, по которым не дано отдельной цифры, то причина очевидна. Из-за вспышки африканской чумы свиней вокруг очагов массово уничтожают всех свиней.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Омский губернатор Назаров побывал у продвинутого фермера, выращивающего мраморную говядину
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
СМИ: почти все звонки о «минировании» в РФ поступили с Украины
Зарплата женщин в России оказалась на 26% ниже зарплаты мужчин
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
В РПЦ сравнили ситуацию вокруг «Матильды» с Charlie Hebdo
Сборная России установила антирекорд в рейтинге ФИФА
Илон Маск показал на видео неудачные приземления ракеты Falcon 9
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь