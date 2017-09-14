В Екатеринбурге из-за долгов коммунальщиков многие жители останутся без отопления

Порядка 50 управляющих компаний Екатеринбурга не погасили задолженность за потребленные многоквартирными домами теплоэнергоресурсы к началу отопительного сезона.

Обязательным условием подключения потребителей к теплу в соответствии с приказом минэнерго РФ № 103 является отсутствие задолженности.

В Чкаловском районе города акты готовности не получили дома, находящиеся на обслуживании УК «Чкаловская» (166,3 млн рублей), ООО «УК «Родонит» (14,3 млн рублей), ТСЖ «Родонитовая 32» (4,8 млн рублей), ООО «УК «Рощинская««(6,2 млн рублей), ЖСК «Рощинский-7.1» (4, 2 млн рублей), ТСЖ «Родонитовая 8» (4 млн рублей), ТСЖ «Уютный дом» (1,3 млн рублей), ООО «Екатеринбургское предприятие ЭКО» (2,6 млн рублей), ЖК «Металлист» (1,6 млн рублей), ЖК 183 (1,5 млн рублей).

В Ленинском районе рискуют быть не подключенными к теплу в указанный график дома ООО УК «Ирюм» (22,7 млн рублей), ООО «Ремстройкомплекс"(46,6 млн рублей), ООО «УК «Жилой комплекс «Изумрудный»» (8,8 млн рублей), ТСЖ «Парус» (1,8 млн рублей), ООО «УК Стройжилсервис» (1,6 млн рублей).

В Железнодорожном районе угроза неподключения существует для домов, управляемых ООО «УК «Стрела» (51,5 млн рублей), ООО «УК ЭКО» (6,4 млн рублей), ООО «УК «Северка» (14 млн рублей), ТСЖ «Подгорная, 6» (2,2 млн рублей), ТСЖ «Техническая 48"(2 млн рублей), ООО «УК «Гранит» (10,4 млн рублей).

В Октябрьском районе тепло не будет подано в дома, относящиеся к зоне обслуживания ООО «Ремстройкомплекс» (40,4 млн рублей), ООО «УК «Шарташская» (8,3 млн рублей), ООО «Управляющая компания «Пионер»» (5,6 млн рублей), ТСЖ «Авиаторов, 12» (1,9 млн рублей), ТСЖ «Виктория» (1,4 млн рублей).

В Верх-Исетском районе отопительный сезон не начнется в домах из-за долгов ООО «Управляющая компания «Пионер»» (16,3 млн рублей), ТСЖ «Токарей 24» (3 млн рублей), ООО «УК «СД-эксплуатация» (6,3 млн рублей), ТСЖ «Южный-2» (4 млн рублей), ООО «УК «Сервико» (3,6 млн рублей), ТСЖ «Улица Московская, 1» (1,5 млн рублей).

В Кировском районе без паспортов готовности к зиме остались дома управляющих компаний-должников ПЖЭК 210 (4,7 млн рублей), ТСЖ «Кедр» (6,3 млн рублей), ТСЖ «Окраина» (3,6 млн рублей), ПЖЭК № 135 (2,7 млн рублей), ООО «Прогресс-Урал» (2,7 млн рублей), ТСЖ «18 городок» (2 млн рублей), ТСЖ «Гагаринский» (1,4 млн рублей).