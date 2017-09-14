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15:11 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске суд разрешил передать квартиры в достроенных домах дольщикам «Академ Riverside»

Арбитражный суд Челябинской области вынес положительное решение по вопросу передачи дольщикам шести жилых домов, сданных в эксплуатацию в конце 2016 — 2017 году.

Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Речь идет о жилых домах № 14, 28, 49, 56, 95, 110.

Стоит отметить, что «Гринфлайт» планирует сдать в этом году еще пять домов, в следующем году — 13 домов. Все обязательства перед дольщиками будут выполнены до 31 декабря 2018 года.

Напомним, что губернатор Борис Дубровский держит ситуацию с пострадавшими дольщиками в Челябинской области на личном контроле. Подписана «дорожная карта», которая защитит права участников жилищного строительства, купивших квартиры на этапе возведения домов.

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