В Челябинске суд разрешил передать квартиры в достроенных домах дольщикам «Академ Riverside»

Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.
Речь идет о жилых домах № 14, 28, 49, 56, 95, 110.
Стоит отметить, что «Гринфлайт» планирует сдать в этом году еще пять домов, в следующем году — 13 домов. Все обязательства перед дольщиками будут выполнены до 31 декабря 2018 года.
Напомним, что губернатор Борис Дубровский держит ситуацию с пострадавшими дольщиками в Челябинской области на личном контроле. Подписана «дорожная карта», которая защитит права участников жилищного строительства, купивших квартиры на этапе возведения домов.