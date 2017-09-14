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15:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежа запланировали демонтаж 785 рекламных конструкций до конца 2017 года

Щиты и световые стенды разместили незаконно.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежские власти планируют ликвидировать 785 незаконных рекламных щитов, лайтпостеров (световых стендов наружной рекламы) и других конструкций до конца 2017 года, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в городской администрации в четверг, 14 сентября. По состоянию на 12 сентября в городе убрали 255 рекламных установок.

Власти заключили контракты на демонтаж 387 незаконных конструкций. В администрации готовят документы для проведения электронного аукциона по ликвидации еще 143 щитов и постеров с октября по декабрь 2017 года.

Щиты и лайтпостеры в Воронеже размещают незаконно, так как «это не требует денег», рассказали в мэрии. При этом законных площадок, где можно разместить рекламу, достаточно. Однако они часто остаются невостребованными из-за отсутствия заявок и повторно выставляются на торги.

К 2020 году власти города планируют демонтировать около 2,8 тыс. незаконных рекламных конструкций. Соответствующее постановление появилось на сайте воронежской администрации в начале сентября 2017 года. В документе отметили «ухудшение архитектурного облика застройки города из-за чрезмерного количества рекламных конструкций» и «наличие большого количества самовольно установленных конструкций». Средства на демонтаж выделят из бюджета программы развития городского имущества.

Подрядчики демонтировали 700 незаконных рекламных конструкций в 2016 году.

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