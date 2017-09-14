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15:32 (мск), источник: NewsKo

Дотации на питание в школах Пермского края будут увеличены

Главой региона Максимом Решетниковым принято решение об увеличении на 15% норматива финансирования школьного питания для детей из многодетных и малоимущих семей.

Как сообщили в министерстве образования и науки Пермского края, расходы регионального бюджета на эти цели в следующем году превысят 1 миллиард рублей. Дополнительно выделяется почти 222 миллиона рублей.

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