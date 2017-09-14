В Челябинской области конфисковали партию контрафактной спортивной одежды
Cпортивную одежду, брендируемую знаками фирм «Reebok», «Nike», «Lacoste», «Columbia», «Adidas», «Puma» обнаружили в магазине г. Троицка Челябинской области.
Cпортивную одежду, брендируемую знаками фирм «Reebok», «Nike», «Lacoste», «Columbia», «Adidas», «Puma» обнаружили в магазине г. Троицка Челябинской области.
К тому же продающаяся у индивидуального предпринимателя в магазине спортивная одежда известных фирм, совершенно не соответствовала требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал», со ссылкой на
Кроме того, индивидуальный предприниматель обязан был заключить договоры на распоряжение исключительным правом на товарные знаки. А нет договора — нет права ввозить товары, маркированные этими товарными знаками, или использовать указанные товарные знаки.
После проверки прокурор в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении, а Арбитражный суд Челябинской области конфисковал фальсификат и вынес нарушителю закона предупреждение.