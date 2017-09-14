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15:52 (мск), источник: Om1.ru

Две улицы в центре Омска перекроют до конца сентября

Перекопают участки улиц Тарская и Ильинская.

С понедельника «Омск РТС» начнет земельные работы на улицах Ильинская и Тарская в центре города. Там будет проходить плановый ремонт подземных инженерных коммуникаций, в связи с чем участки улиц полностью закроют для проезда. Первый будет перекрыт неделю, второй — две.

Движение будет запрещено на участках:

• ул. Ильинская в районе дома № 17 — с 08.00 18 сентября до 20.00 24 сентября;.

• ул. Тарская с переходом ул. Яковлева — с 8.00 18 сентября до 20.00 30 сентября.

Автомобилистов просят заранее продумывать объездные пути.

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