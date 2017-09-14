Две улицы в центре Омска перекроют до конца сентября
Перекопают участки улиц Тарская и Ильинская.
Перекопают участки улиц Тарская и Ильинская.
С понедельника «Омск РТС» начнет земельные работы на улицах Ильинская и Тарская в центре города. Там будет проходить плановый ремонт подземных инженерных коммуникаций, в связи с чем участки улиц полностью закроют для проезда. Первый будет перекрыт неделю, второй — две.
Движение будет запрещено на участках:
• ул. Ильинская в районе дома № 17 — с 08.00 18 сентября до 20.00 24 сентября;.
• ул. Тарская с переходом ул. Яковлева — с 8.00 18 сентября до 20.00 30 сентября.
Автомобилистов просят заранее продумывать объездные пути.