Две улицы в центре Омска перекроют до конца сентября

С понедельника «Омск РТС» начнет земельные работы на улицах Ильинская и Тарская в центре города. Там будет проходить плановый ремонт подземных инженерных коммуникаций, в связи с чем участки улиц полностью закроют для проезда. Первый будет перекрыт неделю, второй — две.