Сооснователь Mail.Ru стал бизнесменом года

Источник: РИА "Новости"

Помимо деятельности в рамках компании Mail.Ru, Гришин активно вкладывает деньги в производство робототехники. Размер его инвестиционного фонда Grishin Robotics составляет порядка 100 миллионов долларов США.

По словам бизнесмена, любовь к роботам началась у него еще в детстве — Дмитрий Гришин собирал из конструктора всяческих «электронных людей» и прочие «умные машины».

Я вырос в Саратове. Из игрушек у меня всегда были какие-то конструкторы. Я рос в семье инженеров и всегда что-то собирал. Дмитрий Гришин

Он утверждает, что сегодня все больше бизнесменов фокусируются на цифровых технологиях.

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«Да, все больше людей понимают, что за цифровыми технологиями и робототехникой будущее. В интернете сейчас около 100 миллионов пользователей. В начале 2000-х люди смеялись, когда мы говорили, что свыше миллиона людей будут обмениваться электронными письмами. Слышать это было не просто странно — люди не понимали, о чем речь. Сейчас все больше бизнесменов фокусируются на цифровых технологиях, это абсолютно правильно», — рассказал Гришин в интервью GQ.

Мечта Гришина — дожить до того времени, когда человечество поборет сложные болезни.