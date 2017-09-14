Сооснователь Mail.Ru стал бизнесменом года
Сооснователь и председатель совета директоров Mail.Ru Дмитрий Гришин получил премию GQ в номинации «Бизнесмен года».
Сооснователь и председатель совета директоров Mail.Ru Дмитрий Гришин получил премию GQ в номинации «Бизнесмен года».
Помимо деятельности в рамках компании Mail.Ru, Гришин активно вкладывает деньги в производство робототехники. Размер его инвестиционного фонда Grishin Robotics составляет порядка 100 миллионов долларов США.
По словам бизнесмена, любовь к роботам началась у него еще в детстве — Дмитрий Гришин собирал из конструктора всяческих «электронных людей» и прочие «умные машины».
Я вырос в Саратове. Из игрушек у меня всегда были какие-то конструкторы. Я рос в семье инженеров и всегда что-то собирал.
Он утверждает, что сегодня все больше бизнесменов фокусируются на цифровых технологиях.
«Да, все больше людей понимают, что за цифровыми технологиями и робототехникой будущее. В интернете сейчас около 100 миллионов пользователей. В начале 2000-х люди смеялись, когда мы говорили, что свыше миллиона людей будут обмениваться электронными письмами. Слышать это было не просто странно — люди не понимали, о чем речь. Сейчас все больше бизнесменов фокусируются на цифровых технологиях, это абсолютно правильно», — рассказал Гришин в интервью GQ.
Мечта Гришина — дожить до того времени, когда человечество поборет сложные болезни.
«Я недавно читал исследование, что процесс изобретения новых лекарств, к сожалению, сильно замедляется. Все сложнее придумывать новые химические формулы. Я думаю, информационные технологии могут помочь совершить серьезную революцию в этом направлении. Еще я мечтаю о том, что большое количество вещей, которые человеку делать не стоит, например работать на вредном производстве, возьмут на себя роботы. Это уже происходит», — заключил Дмитрий Гришин.