Красноярск и Корея будут сотрудничать в сфере медицины
Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня в рамках встречи с мэром.
Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня в рамках встречи с мэром.
Красноярские врачи будут сотрудничать со специалистами из Кореи. Соответствующее соглашение сегодня подписали Сибирский
Подписание документа состоялось в рамках встречи с главой Красноярска Эдхамом Акбулатовым.
Госпиталь «Канг Донг» — крупнейший ортопедический центр в городе Пусане (Республика Корея). В составе госпиталя — шесть клиник разного профиля: артропластика, педиатрическая ортопедия, эндоскопия суставов, спортивная медицина и другие. Ежегодно в клинике осуществляется свыше 4 тысяч сложнейших операций. Среди них особое место занимают операции по вживлению искусственных суставов, которые ведутся в учреждении с применением самых инновационных методик. Госпиталь активно работает с иностранными пациентами.
«Прежде всего, нам очень приятно быть в вашем красивом городе. Нам крайне интересен опыт красноярских коллег. Сегодня мы имели возможность познакомиться с работой Федерального Сибирского клинического центра и отметили его высокий уровень. В дальнейшем мы планируем двусторонние стажировки наших специалистов, дистанционные консультации и совместные исследования в области медицины».
В рамках встречи подписано соглашение о сотрудничестве между госпиталем «Канг Донг» и Федеральным Сибирским
Директор по инвестиционным проектам ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России Людмила Яковлева рассказала: «Несколько месяцев назад мы имели возможность побывать в трёх корейских медицинских госпиталях, где познакомились с технологиями, которые у нас не применяются. Сейчас мы планируем отправить на повышение квалификации наших специалистов из хирургического блока, а также провести стажировку по обучению методам традиционной медицины. Кроме того, в октябре в Красноярске пройдет международная конференция по трансплантации органов и мы пригласили к участию наших коллег из Кореи».
В ходе встречи мэр отметил, что развитие сотрудничества с корейскими врачами позволит перенимать уникальный опыт ведущих азиатских медучреждений.
«Безусловно, развитие современных медицинских технологий очень важно для повышения качества оказания медицинских услуг красноярцам. Рассчитываю, что взаимный профессиональный обмен будет иметь практический результат для обеих сторон и, конечно, станет дополнительным импульсом к укреплению дружбы между жителями городов Кореи и Красноярска. Мы уже имеем опыт сотрудничества в сфере культуры: корейские музыканты являются всегда желанными гостями фестиваля