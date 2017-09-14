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17:34 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярск и Корея будут сотрудничать в сфере медицины

Соглашение о сотрудничестве подписано сегодня в рамках встречи с мэром.

Источник: Reuters

Красноярские врачи будут сотрудничать со специалистами из Кореи. Соответствующее соглашение сегодня подписали Сибирский научно-клинический центр ФМБА России и госпиталь «Канг Донг», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подписание документа состоялось в рамках встречи с главой Красноярска Эдхамом Акбулатовым.

Госпиталь «Канг Донг» — крупнейший ортопедический центр в городе Пусане (Республика Корея). В составе госпиталя — шесть клиник разного профиля: артропластика, педиатрическая ортопедия, эндоскопия суставов, спортивная медицина и другие. Ежегодно в клинике осуществляется свыше 4 тысяч сложнейших операций. Среди них особое место занимают операции по вживлению искусственных суставов, которые ведутся в учреждении с применением самых инновационных методик. Госпиталь активно работает с иностранными пациентами.

Обращаясь к главе города, заместитель директора госпиталя «Канг Донг» господин Канг Сеок Кюн отметил, что Красноярск стал первым городом Сибири, с которым устанавливаются тесные профессиональные связи.

«Прежде всего, нам очень приятно быть в вашем красивом городе. Нам крайне интересен опыт красноярских коллег. Сегодня мы имели возможность познакомиться с работой Федерального Сибирского клинического центра и отметили его высокий уровень. В дальнейшем мы планируем двусторонние стажировки наших специалистов, дистанционные консультации и совместные исследования в области медицины».

В рамках встречи подписано соглашение о сотрудничестве между госпиталем «Канг Донг» и Федеральным Сибирским научно-клиническим центром ФМБА России. Реализация первых мероприятий по обмену профессиональными знаниями в области ортопедии начнётся уже в следующем месяце.

Директор по инвестиционным проектам ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России Людмила Яковлева рассказала: «Несколько месяцев назад мы имели возможность побывать в трёх корейских медицинских госпиталях, где познакомились с технологиями, которые у нас не применяются. Сейчас мы планируем отправить на повышение квалификации наших специалистов из хирургического блока, а также провести стажировку по обучению методам традиционной медицины. Кроме того, в октябре в Красноярске пройдет международная конференция по трансплантации органов и мы пригласили к участию наших коллег из Кореи».

В ходе встречи мэр отметил, что развитие сотрудничества с корейскими врачами позволит перенимать уникальный опыт ведущих азиатских медучреждений.

«Безусловно, развитие современных медицинских технологий очень важно для повышения качества оказания медицинских услуг красноярцам. Рассчитываю, что взаимный профессиональный обмен будет иметь практический результат для обеих сторон и, конечно, станет дополнительным импульсом к укреплению дружбы между жителями городов Кореи и Красноярска. Мы уже имеем опыт сотрудничества в сфере культуры: корейские музыканты являются всегда желанными гостями фестиваля камерно-оркестровой музыки “Азия-Сибирь-Европа”. Поэтому взаимодействие в сфере медицины — это по праву выход на новый уровень нашего партнёрства», — добавил глава города.

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