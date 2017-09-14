Красноярск и Корея будут сотрудничать в сфере медицины

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Красноярские врачи будут сотрудничать со специалистами из Кореи. Соответствующее соглашение сегодня подписали Сибирский научно-клинический центр ФМБА России и госпиталь «Канг Донг», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подписание документа состоялось в рамках встречи с главой Красноярска Эдхамом Акбулатовым.

Госпиталь «Канг Донг» — крупнейший ортопедический центр в городе Пусане (Республика Корея). В составе госпиталя — шесть клиник разного профиля: артропластика, педиатрическая ортопедия, эндоскопия суставов, спортивная медицина и другие. Ежегодно в клинике осуществляется свыше 4 тысяч сложнейших операций. Среди них особое место занимают операции по вживлению искусственных суставов, которые ведутся в учреждении с применением самых инновационных методик. Госпиталь активно работает с иностранными пациентами.

Обращаясь к главе города, заместитель директора госпиталя «Канг Донг» господин Канг Сеок Кюн отметил, что Красноярск стал первым городом Сибири, с которым устанавливаются тесные профессиональные связи.

«Прежде всего, нам очень приятно быть в вашем красивом городе. Нам крайне интересен опыт красноярских коллег. Сегодня мы имели возможность познакомиться с работой Федерального Сибирского клинического центра и отметили его высокий уровень. В дальнейшем мы планируем двусторонние стажировки наших специалистов, дистанционные консультации и совместные исследования в области медицины».

В рамках встречи подписано соглашение о сотрудничестве между госпиталем «Канг Донг» и Федеральным Сибирским научно-клиническим центром ФМБА России. Реализация первых мероприятий по обмену профессиональными знаниями в области ортопедии начнётся уже в следующем месяце.

Директор по инвестиционным проектам ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России Людмила Яковлева рассказала: «Несколько месяцев назад мы имели возможность побывать в трёх корейских медицинских госпиталях, где познакомились с технологиями, которые у нас не применяются. Сейчас мы планируем отправить на повышение квалификации наших специалистов из хирургического блока, а также провести стажировку по обучению методам традиционной медицины. Кроме того, в октябре в Красноярске пройдет международная конференция по трансплантации органов и мы пригласили к участию наших коллег из Кореи».

В ходе встречи мэр отметил, что развитие сотрудничества с корейскими врачами позволит перенимать уникальный опыт ведущих азиатских медучреждений.