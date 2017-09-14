Арбитраж признал банкротом Carlo Pazolini

По ее словам, собрание кредиторов Carlo Pazolini, состоявшееся в августе, включило в реестр требований кредиторов торговой сети долговые обязательства на сумму 6,4 миллиарда рублей. При этом все кредиторы проголосовали за введение конкурсного производства.
В качестве конкурсного управляющего Carlo Pazolini судом утверждена кандидатура Сергея Бойко. 5 марта он должен представить отчет о ходе банкротства торговой сети.
Весной 2016 года «Альфа-банк», являвшийся крупнейшим кредитором Carlo Pazolini, подал в московский арбитраж иск о банкротстве ретейлера. В мае того же года в дело о банкротстве вступил Сбербанк, а летом иск на 1,5 миллиарда рублей подал «Юникредит-банк».
Carlo Pazolini была одной из крупнейших российских обувных торговых сетей, в 2013 году насчитывавшая до 200 магазинов по всей стране. Около 50 магазинов работали в Европе и США. Сетью управляла фирма «Анта», владевшая правами на бренд.