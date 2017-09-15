Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Названа главная причина смерти во время секса
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Самые богатые наследники России
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: Эвелина Блёданс назвала настоящие причины развода
СМИ: разведенная Топурия фотографируется топлес
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала неувядающую красоту и молодость
Максакова о причине стыда за детей от Тюрина - СМИ
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Апартаменты признают новым видом жилья
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
00:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Штрафы для авиадебоширов приготовились к взлету

Минтранс предлагает новые санкции за хулиганство на борту самолета.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Минтрансе разработали законопроект, ужесточающий наказание для дебоширов на борту самолетов.

Действующий штраф за невыполнение требований командира воздушного судна предлагается повысить фактически в десять раз — до 40 тыс. руб.

При этом мелкое хулиганство на транспорте, считают в ведомстве, должно караться отдельными штрафами — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.— из-за «высокой общественной опасности». Ряд экспертов считают более действенным уголовное наказание, так как это позволит авиакомпаниям взыскивать с дебоширов материальный ущерб через суд.

Читайте также
В Думу внесли поправку, разрешающую не продавать билеты авиадебоширам

О разработке законопроекта, ужесточающего санкции за правонарушения на воздушном транспорте, Минтранс сообщил на портале regulation.gov.ru. В ведомстве ссылаются на данные Генпрокуратуры о росте числа происшествий в самолетах с 7,2 тыс. в 2015 году до 8 тыс. в прошлом году. Авторы поясняют, что штрафы за нарушение правил безопасности на транспорте не обновлялись с 2009 года и «нуждаются в пересмотре».

Текста самого законопроекта на портале нет, но «Ъ» в Минтрансе рассказали о его содержании. Так, предлагается фактически десятикратно поднять штрафы за «невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна» — с нынешних 2−5 тыс. до 20−40 тыс. руб. (ч. 6 ст. 11.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ, КоАП). Как альтернативное наказание предложен административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Примечательно, что чиновники обосновывают необходимость наказания как «высокой общественной опасностью» правонарушений, так и инфляцией в размере 80% с 2009 года.

В Минтрансе также предлагают ввести отдельное наказание за мелкое хулиганство на транспорте — штраф 30−50 тыс. руб. или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток.
Читайте также
На авиадебошира впервые завели уголовное дело

Напомним, в апреле 2017 года в силу вступили поправки к ст. 213 УК РФ, по которому хулиганство на транспорте фактически приравнивается к выходкам с оружием и карается лишением свободы на срок до пяти лет.

Накануне Химкинский городской суд вынес первый приговор по новым формулировкам этой статьи УК РФ в отношении Евгения Петрухина, следовавшего в мае 2017 года из Тель-Авива в Москву рейсом «Аэрофлота». Нетрезвый господин Петрухин, сообщали в суде, угрожал пассажирам и экипажу с применением ненормативной лексики, в Шереметьево был задержан полицией, а теперь приговорен к полугоду колонии-поселения.

Между тем до уголовных дел такие инциденты доходят редко, а к нарушителям чаще применяют административную ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Так, предусмотрен максимальный штраф 2,5 тыс. руб. при условии, что нарушитель проявил неповиновение полицейским. В ведомстве дали понять «Ъ», что новые штрафы помогут предотвращать инциденты, «создающие повышенную опасность для жизненно важных интересов личности, общества и государства».

Читайте также
Три года без права перелета

Старший юрист адвокатского бюро DS Law Анна Лаврухина одобряет инициативу Минюста: «Чем более заметны штрафы, тем они эффективнее». «Для неплательщиков штрафов можно предусмотреть наложение запрета на выезд из страны», — добавила она.

Адвокат Зульфия Артыкова, впрочем, считает более действенным уголовное наказание, поясняя, что в этом случае у авиакомпаний появляется возможность взыскать с виновника происшествия еще и материальный ущерб через гражданское судопроизводство. Отметим, что в мае 2017 года Красноярский краевой суд как раз взыскал рекордную компенсацию в размере 400 тыс. руб. с нетрезвой дебоширки, из-за которой следующему в Бангкок рейсу пришлось возвращаться в аэропорт вылета Красноярск.

Александр Воронов

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умерших пенсионеров вычислят по паспорту
Быть россиянином стало выгодно
Телефонное минирование: над какими версиями работает ФСБ
Глава «Касперского» приглашен в Конгресс США для дачи показаний
Суд санкционировал арест замглавы ФСИН Коршунова
Carlo Pazolini признали банкротом
Жертвами двойного теракта в Ираке стали 74 человека
«Зенит» одержал самую крупную победу в сезоне
Спорт
«Локомотив» в Лиге Европы: полет осторожный, но нормальный Железнодорожники и «Копенгаген» продемонстрировали в Дании примерно равный футбол: скромный в атаке, но надежный в обороне. Итог — справедливые нули
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Стало известно, сколько «собянинок» выставят на продажу
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь