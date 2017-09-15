Штрафы для авиадебоширов приготовились к взлету
Минтранс предлагает новые санкции за хулиганство на борту самолета.
Минтранс предлагает новые санкции за хулиганство на борту самолета.
Как стало известно «Ъ», в Минтрансе разработали законопроект, ужесточающий наказание для дебоширов на борту самолетов.
При этом мелкое хулиганство на транспорте, считают в ведомстве, должно караться отдельными штрафами — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.—
О разработке законопроекта, ужесточающего санкции за правонарушения на воздушном транспорте, Минтранс сообщил на портале regulation.gov.ru. В ведомстве ссылаются на данные Генпрокуратуры о росте числа происшествий в самолетах с 7,2 тыс. в 2015 году до 8 тыс. в прошлом году. Авторы поясняют, что штрафы за нарушение правил безопасности на транспорте не обновлялись с 2009 года и «нуждаются в пересмотре».
Текста самого законопроекта на портале нет, но «Ъ» в Минтрансе рассказали о его содержании. Так, предлагается фактически десятикратно поднять штрафы за «невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна» — с нынешних 2−5 тыс. до 20−40 тыс. руб. (ч. 6 ст. 11.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ, КоАП). Как альтернативное наказание предложен административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.
Примечательно, что чиновники обосновывают необходимость наказания как «высокой общественной опасностью» правонарушений, так и инфляцией в размере 80% с 2009 года.
Напомним, в апреле 2017 года в силу вступили поправки к ст. 213 УК РФ, по которому хулиганство на транспорте фактически приравнивается к выходкам с оружием и карается лишением свободы на срок до пяти лет.
Накануне Химкинский городской суд вынес первый приговор по новым формулировкам этой статьи УК РФ в отношении Евгения Петрухина, следовавшего в мае 2017 года из
Между тем до уголовных дел такие инциденты доходят редко, а к нарушителям чаще применяют административную ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Так, предусмотрен максимальный штраф 2,5 тыс. руб. при условии, что нарушитель проявил неповиновение полицейским. В ведомстве дали понять «Ъ», что новые штрафы помогут предотвращать инциденты, «создающие повышенную опасность для жизненно важных интересов личности, общества и государства».
Старший юрист адвокатского бюро DS Law Анна Лаврухина одобряет инициативу Минюста: «Чем более заметны штрафы, тем они эффективнее». «Для неплательщиков штрафов можно предусмотреть наложение запрета на выезд из страны», — добавила она.
Адвокат Зульфия Артыкова, впрочем, считает более действенным уголовное наказание, поясняя, что в этом случае у авиакомпаний появляется возможность взыскать с виновника происшествия еще и материальный ущерб через гражданское судопроизводство. Отметим, что в мае 2017 года Красноярский краевой суд как раз взыскал рекордную компенсацию в размере 400 тыс. руб. с нетрезвой дебоширки,
Александр Воронов