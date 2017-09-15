Чешская паштетная компания Hame обвиняет россиян и белорусов в копировании упаковки
Крупный производитель паштетов из Чехии предъявил претензии к двум российским и одному белорусскому конкурентам, которые, якобы, скопировали его упаковку.
Крупный производитель паштетов из Чехии предъявил претензии к двум российским и одному белорусскому конкурентам, которые, якобы, скопировали его упаковку.
Как пишут чешские СМИ, около четырех месяцев назад Hame начала переговоры с двумя российскими компаниями и одним белорусским производителем. Их названия не разглашаются.
«Они пытаются занять нашу позицию на рынке, потому что в России Hame является лидером рынка. Как только мы обнаружили эту недобросовестную конкуренцию, мы сразу начали действовать», — рассказал управляющий директор Hame Мартин Штрупл.
По итогам переговоров, россияне прекратили использование
Hame не впервые приходится защищать свою продукцию — в 2013 году она выиграла многолетний спор у российской фирмы «Рузком». Последняя заплатила чехам штраф в размере 5 млн крон.