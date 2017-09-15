Чешская паштетная компания Hame обвиняет россиян и белорусов в копировании упаковки

Источник: Ежедневник.by

Как пишут чешские СМИ, около четырех месяцев назад Hame начала переговоры с двумя российскими компаниями и одним белорусским производителем. Их названия не разглашаются.

«Они пытаются занять нашу позицию на рынке, потому что в России Hame является лидером рынка. Как только мы обнаружили эту недобросовестную конкуренцию, мы сразу начали действовать», — рассказал управляющий директор Hame Мартин Штрупл.

По итогам переговоров, россияне прекратили использование know-how чехов и заплатили компенсацию, а переговоры с белорусской фирмой продолжаются.