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07:13 (мск), источник: Ежедневник.by

Чешская паштетная компания Hame обвиняет россиян и белорусов в копировании упаковки

Крупный производитель паштетов из Чехии предъявил претензии к двум российским и одному белорусскому конкурентам, которые, якобы, скопировали его упаковку.

Источник: Ежедневник.by

Как пишут чешские СМИ, около четырех месяцев назад Hame начала переговоры с двумя российскими компаниями и одним белорусским производителем. Их названия не разглашаются.

«Они пытаются занять нашу позицию на рынке, потому что в России Hame является лидером рынка. Как только мы обнаружили эту недобросовестную конкуренцию, мы сразу начали действовать», — рассказал управляющий директор Hame Мартин Штрупл.

По итогам переговоров, россияне прекратили использование know-how чехов и заплатили компенсацию, а переговоры с белорусской фирмой продолжаются.

Hame не впервые приходится защищать свою продукцию — в 2013 году она выиграла многолетний спор у российской фирмы «Рузком». Последняя заплатила чехам штраф в размере 5 млн крон.

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