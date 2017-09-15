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12:25 (мск), источник: РИА Новости

Ростовская область рассчитывает увеличить товарооборот с Белоруссией

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Ростовская область рассчитывает увеличить взаимный товарооборот с Белоруссией до 1 миллиарда долларов в год, сообщил журналистам председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

Совместное заседание комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, а также комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту прошло в Ростове-на-Дону.

«Экономические связи между республикой Беларусь и Ростовской областью очень существенно развиваются. Мы надеемся на то, что наш взаимный товарооборот приблизится к 500 миллионам долларов в ближайшее время. Ставим задачу перед собой достичь товарооборота в 1 миллиард долларов в год, это вполне достижимые цели», — заявил Ищенко. Он отметил, что сейчас товарооборот между Ростовской области и Белоруссией составляет 350 миллионов долларов в год.

По его словам, взаимоотношения региона с Белоруссией имеют взаимовыгодное значение. Например, при обновлении подвижного парка общественного транспорта Ростов ориентируется на автобусы белорусского производства, прорабатывается вопрос о закупке электробусов минского автозавода.

«Развиваются и другие сферы — такие, как сельское хозяйство. В этом смысле опыт белорусских переработчиков для нашего сельхозрынка очень важен, поскольку именно белорусские коллеги достигли существенных успехов в построении масштабных комплексов по переработке, прежде всего, молочной продукции. Мы со своей стороны имеем возможность делиться с нашими коллегами опытом в сфере выращивания зерновых культур», — подчеркнул Ищенко. Он добавил, что область тесно взаимодействует с республикой в дорожном строительстве, а также в подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее премьер Белоруссии Андрей Кобяков заявил, что российское предприятие «Ростсельмаш» и белорусское «Гомсельмаш» должны отказаться от излишней конкуренции. В Минске во время встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым он сказал, что предприятия должны перейти от соревновательного мотива к тренду сотрудничества, чтобы в этой борьбе «не пропустить третьих лиц» (иностранных производителей). Президент ассоциации «Росспецмаш» (представляет интересы сельхозмашиностроителей, производителей строительно-дорожной техники и пищевого оборудования РФ) и совладелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин заявил РИА Новости, что ассоциация готова сотрудничать с производителями сельхозтехники Белоруссии.

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