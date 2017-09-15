Ростовская область рассчитывает увеличить товарооборот с Белоруссией

Совместное заседание комиссии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, а также комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту прошло в Ростове-на-Дону.

«Экономические связи между республикой Беларусь и Ростовской областью очень существенно развиваются. Мы надеемся на то, что наш взаимный товарооборот приблизится к 500 миллионам долларов в ближайшее время. Ставим задачу перед собой достичь товарооборота в 1 миллиард долларов в год, это вполне достижимые цели», — заявил Ищенко. Он отметил, что сейчас товарооборот между Ростовской области и Белоруссией составляет 350 миллионов долларов в год.

По его словам, взаимоотношения региона с Белоруссией имеют взаимовыгодное значение. Например, при обновлении подвижного парка общественного транспорта Ростов ориентируется на автобусы белорусского производства, прорабатывается вопрос о закупке электробусов минского автозавода.

«Развиваются и другие сферы — такие, как сельское хозяйство. В этом смысле опыт белорусских переработчиков для нашего сельхозрынка очень важен, поскольку именно белорусские коллеги достигли существенных успехов в построении масштабных комплексов по переработке, прежде всего, молочной продукции. Мы со своей стороны имеем возможность делиться с нашими коллегами опытом в сфере выращивания зерновых культур», — подчеркнул Ищенко. Он добавил, что область тесно взаимодействует с республикой в дорожном строительстве, а также в подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.