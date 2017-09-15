Медики свердловской области получили 35 новых автомобилей скорой помощи
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи и мобильных
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи и мобильных
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики области, 35 автомобилей приобретены за счет средств региона.
Куйвашев отметил, что сделан очередной шаг к цели программы «Пятилетка развития» — улучшению качества жизни уральцев, повышению доступности медицинской помощи.
«Я высоко ценю работу врачей, вы спасаете жизни людей и сегодняшнее обновление парка позволит делать это эффективнее и с большим комфортом для вас. Я от всей души желаю вам хорошего настроения, и пусть все эти машины скорее прибудут в наши муниципалитеты», — заявил глава региона.
Автомобили будут направлены в учреждения здравоохранения Первоуральска,
Приобретенные автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием, а также комплектами бортового оборудования
Всего, начиная с 2011 года, в области приобретено 294 автомобиля скорой медицинской помощи. Бригады оснащены современным портативным оборудованием.