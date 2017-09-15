Медики свердловской области получили 35 новых автомобилей скорой помощи

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики области, 35 автомобилей приобретены за счет средств региона.

Куйвашев отметил, что сделан очередной шаг к цели программы «Пятилетка развития» — улучшению качества жизни уральцев, повышению доступности медицинской помощи.

«Я высоко ценю работу врачей, вы спасаете жизни людей и сегодняшнее обновление парка позволит делать это эффективнее и с большим комфортом для вас. Я от всей души желаю вам хорошего настроения, и пусть все эти машины скорее прибудут в наши муниципалитеты», — заявил глава региона.

Автомобили будут направлены в учреждения здравоохранения Первоуральска, Каменск-Уральского, Нижнего Тагила, Артемовского, Сысерти, Ирбита, Волчанска, Кировграда, Краснотурьинска, Богдановича, Ревды, а также в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 и Областную детскую клиническую больницу № 1.

Приобретенные автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием, а также комплектами бортового оборудования информационно-навигационной системы спутникового слежения ГЛОНАСС/GPS. Часть машин относится к классу реанимобилей с максимальным набором медицинского оборудования, который используется для оказания экстренной помощи тяжело пострадавшим пациентам. Все «скорые» — полноприводные и имеют хорошую проходимость, что актуально в сельской местности.