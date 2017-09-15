Экономику северных территорий обсудят на экономическом форуме в Братске
Чем отличается экономика северных территорий и как они будут развиваться в Иркутской области. 15 сентября это обсудят на Братском экономическом форуме.
Чем отличается экономика северных территорий и как они будут развиваться в Иркутской области. 15 сентября это обсудят на Братском экономическом форуме.
Его участниками станут депутаты, мэры городов и эксперты. Также будет работать выставка региональных компаний и производителей. Основная цель форума — укрепить связи бизнеса и власти севера Прибайкалья. БЭФ проводится в Братске уже второй раз.