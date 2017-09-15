Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: помощница рассказала правду о состоянии здоровья Задорнова
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Ксения Собчак оскорбила Урганта из-за его шуток
СМИ: Эвелина Блёданс о настоящих причинах развода
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала неувядающую красоту и молодость
Максакова о причине стыда за детей от Тюрина - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
8Котопоезд из Японии
05:07 (мск), источник: Вести Иркутск

Экономику северных территорий обсудят на экономическом форуме в Братске

Чем отличается экономика северных территорий и как они будут развиваться в Иркутской области. 15 сентября это обсудят на Братском экономическом форуме.

Источник: Вести Иркутск

Его участниками станут депутаты, мэры городов и эксперты. Также будет работать выставка региональных компаний и производителей. Основная цель форума — укрепить связи бизнеса и власти севера Прибайкалья. БЭФ проводится в Братске уже второй раз.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Стало известно, ради кого Ким Кардашьян забралась голой на дерево. Фото
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
КНДР осуществила ракетный пуск в сторону Японии
Глава «Касперского» приглашен в Конгресс США для дачи показаний
Телефонное минирование: над какими версиями работает ФСБ
«Ъ»: Минтранс предложил новые санкции для авиадебоширов
Опрос: более половины россиян недовольны своей зарплатой
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
«Зенит» одержал самую крупную победу в сезоне
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь