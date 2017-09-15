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07:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

РБК: правительство поручило Минфину отказать в гуманитарной поддержке Донбассу

По итогам совещания у вице-премьера России Дмитрия Козака, которое состоялось 1 сентября, Минфину России было дано поручение отказаться от «гуманитарной поддержки отдельных территорий» в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию протокола совещания. В открытых документах по российскому бюджету издание не нашло формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий». Однако, по данным источника издания, под «отдельными территориями» могут подразумеваться самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).

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«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова (помощник президента Владислав Сурков.— «Ъ), как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», — заявил собеседник издания.

Как сообщает РБК, согласно протоколу совещания, правительство должно профинансировать дополнительно 85 млрд руб. расходов на Крым и Севастополь в 2018—2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019—2020 годах. По данным издания, общая сумма с учетом проектов в Калининградской области составит 165 млрд руб. на три года.

Министерство финансов и представитель господина Козака не стали комментировать РБК эту информацию. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова также отказалась от комментариев, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос РБК.

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