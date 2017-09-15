РБК: правительство поручило Минфину отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
По итогам совещания у
По итогам совещания у
Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию протокола совещания. В открытых документах по российскому бюджету издание не нашло формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий». Однако, по данным источника издания, под «отдельными территориями» могут подразумеваться самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).
«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова (помощник президента Владислав Сурков.— «Ъ), как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс
Как сообщает РБК, согласно протоколу совещания, правительство должно профинансировать дополнительно 85 млрд руб. расходов на Крым и Севастополь в 2018—2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019—2020 годах. По данным издания, общая сумма с учетом проектов в Калининградской области составит 165 млрд руб. на три года.
Министерство финансов и представитель господина Козака не стали комментировать РБК эту информацию.
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