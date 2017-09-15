РБК: правительство поручило Минфину отказать в гуманитарной поддержке Донбассу

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию протокола совещания. В открытых документах по российскому бюджету издание не нашло формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий». Однако, по данным источника издания, под «отдельными территориями» могут подразумеваться самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).

Читайте также РФ предлагает создать вооруженную миссию ООН на Украине сроком на шесть месяцев

«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова (помощник президента Владислав Сурков.— «Ъ), как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», — заявил собеседник издания.

Как сообщает РБК, согласно протоколу совещания, правительство должно профинансировать дополнительно 85 млрд руб. расходов на Крым и Севастополь в 2018—2020 годах, в том числе 61,6 млрд руб. в 2019—2020 годах. По данным издания, общая сумма с учетом проектов в Калининградской области составит 165 млрд руб. на три года.