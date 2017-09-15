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06:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Экипаж «путинского» теплохода «70 лет Победы» подозревают в контрабанде уникального груза

Отправки в КНР ждали 300 кг занесенного в Красную Книгу РФ исчезающего вида лишайника.

Хабаровск, 15 сентября, AmurMedia.

Хабаровской таможней по результатам мероприятий, проведенных совместно с пограничным управлением ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, возбуждено уголовное дело в отношении трех членов экипажа теплохода «70 лет Победы» по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Приморского края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе хабаровской таможни.

В ходе проведения таможенного досмотра судна «70 лет Победы», убывающего их Хабаровска в Фуюань, в специально оборудованном кустарным способом тайнике были обнаружены товары растительного происхождения. В рулевой рубке за панелью управления теплохода в конструктивной полости судна ждали своей отправки в рейс 330 килограммов лишайника (симбиоз грибов и водорослей).

Как показали исследования, с сокрытием от таможенного контроля контрабандисты пытались вывезти в Китай занесенный в Красную Книгу Российской Федерации и исчезающий вид лишайника — умбиликария съедобная. Рыночная стоимость такого количества данного «деликатеса» составляет около 6 млн рублей.

Этот вид лишайника в России произрастает только в южной части Приморского края, а за пределами нашей страны встречается в странах Восточной Азии. В Японии и Китае считается дорогим деликатесом. Умбиликария растет крайне медленно. Скорость роста лишайника может составлять от десятых долей миллиметра до одного сантиметра в год. Как итог, урон, нанесенный природе, может быть восполнен не ранее, чем через несколько столетий.

Кому и для каких целей предназначался уникальный груз, покажет расследование. А на сегодняшний день Хабаровской таможней возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда, совершенная группой лиц». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Случилось в Ха в WhatsaApp. Происшествия, курьезы, скандалы.

Картина Дня. Хабаровск. Все, что происходит в нашем городе.

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