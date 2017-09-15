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09:21 (мск), источник: Om1.ru

Мэрия Омска покупает квартиры для тяжелобольных омичей

Администрация готова приобрести две двухкомнатные, одну трёхкомнатную и одну однокомнатную квартиры.

Администрация Омска объявила о начале торгов на приобретение квартир, которые в будущем станут выделяться горожанам по договору социального найма. Жильё предназначено для омичей, страдающих тяжёлыми формами хронических заболеваний, и, соответственно, для их семей.

Мэрия намерена купить две двухкомнатные квартиры, одну трёхкомнатную и одну однокомнатную. Максимальная сумма, которую администрация готова отдать за эту недвижимость, составляет чуть более 9 миллионов рублей.

Каждая квартира представлена отдельным лотом. Агентства недвижимости, желающие поучаствовать в торгах, могут подать заявку до 20 сентября. Подробнее с условиями аукциона можно ознакомиться на портале Госзакупок.

Кроме того, до конца года мэрия собирается приобрести ещё шесть квартир на общую сумму более 14 миллиардов.

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