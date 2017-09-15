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09:27 (мск), источник: Om1.ru

В омских электричках тоже ввели электронные проездные

Первым покупателям бонусом выдадут сертификаты на проезд в вагонах повышенного комфорта.

С 15 сентября в кассах «Омск-Пригород» начнется продажа пластиковых карт, которые заменят пассажирам привычные бумажные абонементные билеты. То есть вслед за муниципальным транспортом пригородные электрички тоже перешли на электронные проездные.

Как сообщили в пресс-службе компании, старт их продажи совместят с мероприятиями Дня пассажира в кассовом зале вокзала. Первые покупатели абонементов «Ежедневно» и «Рабочий день» на месяц получат сертификат на бесплатный проезд в комфортных вагонах.

Продажи стартуют с 13:00 завтрашнего дня.

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