В омских электричках тоже ввели электронные проездные
Первым покупателям бонусом выдадут сертификаты на проезд в вагонах повышенного комфорта.
Первым покупателям бонусом выдадут сертификаты на проезд в вагонах повышенного комфорта.
С 15 сентября в кассах «Омск-Пригород» начнется продажа пластиковых карт, которые заменят пассажирам привычные бумажные абонементные билеты. То есть вслед за муниципальным транспортом пригородные электрички тоже перешли на электронные проездные.
Как сообщили в
Продажи стартуют с 13:00 завтрашнего дня.