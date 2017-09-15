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07:55 (мск), источник: Newtimes.kz

Более 100 человек ежегодно спасают из трудового рабства в Казахстане

Об этом говорится в презентованном аналитическом докладе Комиссии по правам человека при президенте Казахстана, передает телеканал «24.kz».

Источник: Newtimes.kz

По итогам 8 месяцев органами внутренних дел возбуждено 244 уголовных дела по преступлениям, связанным с торговлей людьми.

В министерстве труда и социальной защиты населения подготовлен проект новой концепции миграционной политики, где отражены механизмы регулирования и соблюдения прав иностранных работников. Сейчас документ рассматривается в правительстве.

В республике официально зарегистрировано 60 тысяч трудовых мигрантов, а по сведениям НПО цифра в разы больше — 400 тысяч человек.

«Миграционная политика Казахстана должна быть тесно увязана и согласована с экономической, демографической, национальной, региональной политикой и политикой занятости населения. Поэтому Казахстану предстоит решить комплексную задачу создания современного управления миграции, которая позволила бы предотвращать и устранять последствия незаконной миграции и фактов торговли людьми», — рассказал первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Демеуов.

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