Более 100 человек ежегодно спасают из трудового рабства в Казахстане

Источник: Newtimes.kz

По итогам 8 месяцев органами внутренних дел возбуждено 244 уголовных дела по преступлениям, связанным с торговлей людьми.

В министерстве труда и социальной защиты населения подготовлен проект новой концепции миграционной политики, где отражены механизмы регулирования и соблюдения прав иностранных работников. Сейчас документ рассматривается в правительстве.

В республике официально зарегистрировано 60 тысяч трудовых мигрантов, а по сведениям НПО цифра в разы больше — 400 тысяч человек.