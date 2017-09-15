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07:42 (мск), источник: VN.ru

Продукты по низким ценам выставят на площади Маркса 16 сентября

Широкий ассортимент молочной, мясной, хлебобулочной продукции, картофеля и овощей по ценам производителей будет представлен на областной сельскохозяйственной ярмарке, которая пройдет на левом берегу Новосибирска 16 сентября. Для удобства покупателей будет перекрыто движение автотранспорта от площади Маркса до улицы Сибиряков-Гвардейцев.

На ярмарке представят продукцию более 200 сельхозпроизводителей, крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также владельцы личных подсобных хозяйств. Ожидается, что цены на продукты будут до 20% ниже средних по городу, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Ярмарка организована при поддержке правительства области и мэрии Новосибирска. Место проведения — площадь Карла Маркса, время работы — с 10.00 до 16.00. Для обеспечения безопасности будет перекрыто движение автотранспорта с 6.00 до 16.00 на участке от площади Карла Маркса до улицы Сибиряков-Гвардейцев.

В этот же день, 16 сентября, на различных площадках Новосибирска состоятся различные мероприятия в рамках празднования 80-летия Новосибирской области. В связи с этим запланировано перекрытие центральных улиц. Со списком и временем перекрытия можно ознакомиться в материале VN.ru.

В Новосибирской области в ежедневном режиме работают три социальные ярмарки — областная социальная ярмарка и две городские социальные продовольственные ярмарки. На социальных ярмарках организовано более 120 торговых отделов для реализации продуктов питания по ценам на 15−25% ниже средних розничных цен.

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