Продукты по низким ценам выставят на площади Маркса 16 сентября

На ярмарке представят продукцию более 200 сельхозпроизводителей, крестьянско-фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также владельцы личных подсобных хозяйств. Ожидается, что цены на продукты будут до 20% ниже средних по городу, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Ярмарка организована при поддержке правительства области и мэрии Новосибирска. Место проведения — площадь Карла Маркса, время работы — с 10.00 до 16.00. Для обеспечения безопасности будет перекрыто движение автотранспорта с 6.00 до 16.00 на участке от площади Карла Маркса до улицы Сибиряков-Гвардейцев.

В этот же день, 16 сентября, на различных площадках Новосибирска состоятся различные мероприятия в рамках празднования 80-летия Новосибирской области. В связи с этим запланировано перекрытие центральных улиц. Со списком и временем перекрытия можно ознакомиться в материале VN.ru.