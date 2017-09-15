В центре Омска построят три высотных дома

Вчера, 14 сентября, публичные слушания в департаменте архитектуры новоизбранные депутаты Горсовета превратили в эффектную самопрезентацию.

Речь шла как раз о застройке пустыря возле Казачьего сквера, что у кожно-венерологического диспансера. По проекту там предполагалось построить три высотных дома.

Между тем депутат Дмитрий Петренко забеспокоился из-за отсутствия на участке под строительство парковок, а также о сохранности зеленых зон этой части города.

В то время как и.о. директора департамента архитектура Светлана Шевченко прервала его рассуждения, высказавшись, что недавно на этом месте убрали незаконные свалку и гаражи.

Как пояснил представитель заказчика, юрист ООО «Транспортные технологии» Олег Воробьев, предполагается построить подземную парковку и посадить деревья, передает «БК55».

В свою очередь, депутат Андрей Провозин заявил, что это микрорайон итак плотно застроен.

Андрей Провозин, избранный депутат Горсовета Омска:

— Вы должны понимать, что и к вам полезут парковаться. Учитывайте, что вся округа на вашу социальную инфраструктуру пойдет и поедет по междворовым проездам. Местная 38-я школа хоть и большая, но находится в не самом лучшем техническом состоянии, на зато здесь есть бассейн. Вот если бы починить балку потолочную, то его можно будет отремонтировать и восстановить бассейн для микрорайона.

Наконец, Алексей Саяпин призвал сделать санитарную зону на участке под строительство домов.