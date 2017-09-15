В центре Омска построят три высотных дома
Новоизбранные депутаты Горсовета обратили внимание на отсутствие места для парковок.
Новоизбранные депутаты Горсовета обратили внимание на отсутствие места для парковок.
Вчера, 14 сентября, публичные слушания в департаменте архитектуры новоизбранные депутаты Горсовета превратили в эффектную самопрезентацию.
Речь шла как раз о застройке пустыря возле Казачьего сквера, что у
Между тем депутат Дмитрий Петренко забеспокоился
В то время как и.о. директора департамента архитектура Светлана Шевченко прервала его рассуждения, высказавшись, что недавно на этом месте убрали незаконные свалку и гаражи.
Как пояснил представитель заказчика, юрист ООО «Транспортные технологии» Олег Воробьев, предполагается построить подземную парковку и посадить деревья, передает «БК55».
В свою очередь, депутат Андрей Провозин заявил, что это микрорайон итак плотно застроен.
Андрей Провозин, избранный депутат Горсовета Омска:
— Вы должны понимать, что и к вам полезут парковаться. Учитывайте, что вся округа на вашу социальную инфраструктуру пойдет и поедет по междворовым проездам. Местная 38-я школа хоть и большая, но находится в не самом лучшем техническом состоянии, на зато здесь есть бассейн. Вот если бы починить балку потолочную, то его можно будет отремонтировать и восстановить бассейн для микрорайона.
Наконец, Алексей Саяпин призвал сделать санитарную зону на участке под строительство домов.
Однако в целом проект одобрили, и скоро там начнется возведение высоток.