За первое полугодие 2017 года в Башкирии собрали 157 млрд налогов‍

На заседании УФНС РФ оп БР было отмечено, что около 12 млрд рублей было изъято у должников. По итогам 270 налоговых проверок с нарушителей был взыскан 1 млрд 700 млн рублей.

За первые шесть месяцев текущего года более 62 млрд рублей поступило в казну республик, на 8,3% больше, чем за тот же период в прошлом году.