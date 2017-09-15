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07:17 (мск), источник: PROUFU.ru

За первое полугодие 2017 года в Башкирии собрали 157 млрд налогов‍

За первое полугодие 2017 года в Башкирии собрано свыше 156 млрд рублей налогов, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Источник: Proufu.ru

На заседании УФНС РФ оп БР было отмечено, что около 12 млрд рублей было изъято у должников. По итогам 270 налоговых проверок с нарушителей был взыскан 1 млрд 700 млн рублей.

За первые шесть месяцев текущего года более 62 млрд рублей поступило в казну республик, на 8,3% больше, чем за тот же период в прошлом году.

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