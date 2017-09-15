Приангарье намерено получить 21 млрд руб. на охрану Байкала — Крючков

Источник: Reuters

Около 21 млрд рублей намерено получить правительство Иркутской области на мероприятия по охране Байкала с 2018 по 2020 годы. Деньги могут быть выделены из федерального бюджета по соответствующей федеральной целевой программе. Бюджетную заявку на эту сумму правительство региона уже отправило федеральных коллегам. Об этом в рамках Байкальского международного водного форума сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков. Он отметил, что деньги планируется вложить в 24 объекта, а именно в 10 канализационных очистных сооружений в десяти населённых пунктах.

«В границах водоохраной зоны озера Байкал на территории Иркутской области 78 населённых пунктов с численностью населения 55 тыс. человек, включая Байкальск, Слюдянку и Листвянку. Работа канализационных очистных сооружений по очистке хозбытовых сточных вод там не удовлетворяет требованиям приказа № 63 Минприроды России. Но ещё более серьёзной остаётся проблема канализования небольших поселений вокруг озера, в том числе выбор технологий и оборудования для использований на берегах Байкала с доступными тарифами для населения. В связи с чем в рамках форума открыта выставка, на которой представлены современные и эффективные технологии в этой сфере», — прокомментировал министр.