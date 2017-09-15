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07:06 (мск), источник: АиФ Иркутск

Приангарье намерено получить 21 млрд руб. на охрану Байкала — Крючков

Бюджетную заявку на такую сумму для финансирования из федерального бюджета направило правительство региона. Деньги могут быть выделены по ФЦП «Охрана Байкала» в 2018 — 2020 годах.

Источник: Reuters

Около 21 млрд рублей намерено получить правительство Иркутской области на мероприятия по охране Байкала с 2018 по 2020 годы. Деньги могут быть выделены из федерального бюджета по соответствующей федеральной целевой программе. Бюджетную заявку на эту сумму правительство региона уже отправило федеральных коллегам. Об этом в рамках Байкальского международного водного форума сообщил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков. Он отметил, что деньги планируется вложить в 24 объекта, а именно в 10 канализационных очистных сооружений в десяти населённых пунктах.

«В границах водоохраной зоны озера Байкал на территории Иркутской области 78 населённых пунктов с численностью населения 55 тыс. человек, включая Байкальск, Слюдянку и Листвянку. Работа канализационных очистных сооружений по очистке хозбытовых сточных вод там не удовлетворяет требованиям приказа № 63 Минприроды России. Но ещё более серьёзной остаётся проблема канализования небольших поселений вокруг озера, в том числе выбор технологий и оборудования для использований на берегах Байкала с доступными тарифами для населения. В связи с чем в рамках форума открыта выставка, на которой представлены современные и эффективные технологии в этой сфере», — прокомментировал министр.

Он уточнил, что деньги по ФЦП также планируется направить на реконструкцию исторрчников теплоснабжения в области, строительство полигонов ТБО и межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса, берегоукрепление озера Байкал в районе Листвянки. Кроме того, предполагается профинансировать мероприятия по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате работы БЦБК и работу по демеркуризации цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском.

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