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07:35 (мск), источник: Tengrinews

На сколько подорожали коммунальные услуги в Казахстане — исследование

Тарифы на жилищные услуги, тепло и водоснабжение, электроэнергию, газ и прочие виды топлива с начала года увеличились на 5 процентов, с августа 2016 года — на 6 процентов. Об этом сообщается в исследовании Ranking.kz.

Источник: Tengrinews

Расходы на содержание жилья подорожали на 8,4 процента за год, до 26,63 тенге за квадратный метр, вывоз мусора — на 4,8 процента за год, до 161,74 тенге с человека в месяц.

В сфере водоснабжения и канализации заметнее всего подорожала холодная вода — на 10,5 процента к аналогичному месяцу годом ранее, до 71,6 тенге за куб.

Тарифы на горячую воду выросли на 3,5 процента, до 221,77 тенге за куб, на канализацию — на 9 процентов, до 46,83 тенге. На 3,5 процента за год подорожало центральное отопление, до 3943,93 тенге за гигакалорию, на 4,8 процента — природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, до 17,05 тенге за куб, и на 4,3 процента — сжиженный газ, до 142,93 тенге за килограмм.

Оплата за электроэнергию для населения, использующего электрические плиты, составляла на 1 уровне потребления* 1130 тенге за 100 кВт∙час (+9,7 процента за год), на 2 уровне — 1498 тенге за 100 кВт∙час (+2,7 процента за год) и на 3 уровне — 1846 тенге за 100 кВт∙час (+1,2 процента).

Для населения, не использующего электроплиты, тарифы на электричество на 1 уровне потребления составляли 1157 тенге за 100 кВт∙час (+5,3 процента за год), на 2 уровне — 1508 тенге за 100 кВт∙час (+2,7 процента), на 3 уровне — 1859 тенге за 100 кВт∙час (+1,3 процента за год).

Отметим, что по уровням тарифы дифференцируются, в зависимости от объемов потребления электроэнергии. Для каждого населенного пункта действуют свои рамки. Для одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ и приравненных к ним лиц предусмотрены льготы.

По итогам прошлого года рост цен и тарифов на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива составлял 11,2 процента к 2015 году. Тарифы на газ выросли на 8,8 процента, на электроэнергию — на 5,9 процента, на содержание жилья — на 4,8 процента, на отопление — сразу на 20 процента, на холодную воду — на 16,2 процента, на горячую воду — на 14,7 процента. Также сообщается, что за прошлый год в эксплуатацию было введено 3,83 тысячи километров водопроводных сетей, 210,3 километра — канализационных, 75,1 километра теплосетей и 3,37 тысячи километров газовых сетей.

По итогам 2016 системами водоснабжения оборудовано 98,4 процента жилищного фонда, канализацией — 65,4 процента, центральным отоплением — 40,5 процента. Центральное горячее водоснабжение есть в 36,2 процента жилфонда, ванна или душ — в 41 проценте, напольные электроплиты — в 10 процентах.

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