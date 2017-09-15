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07:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Отопительный сезон начался в Хабаровском крае

На севере и западе Хабаровского края начался отопительный сезон — пока отапливают только социальные объекты.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в краевом министерстве ЖКХ, в Аяно-Майском районе отопление включили в селах Аим, Джигда и Нелькан. В Аяне сегодня должны подключить школу. Потеплели батареи и в Софийске Верхнебуреинского района, где заработала электрокотельная, а также в Тугуро-Чумиканском районе.

В ближайшие недели к ним присоединятся другие отдаленные территории края, затем отопление запустят в центральной части региона. Последними эстафету примут населенные пункты, расположенные на юге.

Как напомнил замминистра ЖКХ края Марк Хакимов, тепло в дома обязаны подавать после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха не поднимется выше восьми градусов. При этом с прошлого года действует правило, согласно которому подать тепло в дома можно с учетом пожеланий жильцов. Если люди считают, что пора запускать батареи, они могут обратиться в муниципалитет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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