Жители Октябрьского и Железнодорожного районов города получат тепло вовремя
В Красноярске завершили строительство Волочаевской тепломагистрали.
В Красноярске завершили строительство Волочаевской тепломагистрали.
Тепло в дома жителей Октябрьского и Железнодорожного районов поступит, как и положено, с началом отопительного сезона уже по новой теплотрассе.
Тепломагистраль на ул. Волочаевкой полностью готова к работе: заполнена горячей водой и поставлена на циркуляцию. Сибирская генерирующая компания завершила вынос теплотрассы из зоны строительства автомобильной развязки у четвертого моста. Новый участок трубопровода построен в рекордно сжатые сроки. Как сообщают энергетики, закрытие лотков и засыпка тепломагистрали закончится уже в ближайшие дни.
Напомним, работы по выносу теплотрассы длиной более полутора тысяч метров и диаметром 80 см началась в январе 2017 года.
«Строительство данного участка выполнено за пять месяцев, при проектном сроке — 7,5 месяцев — рассказал заместитель директора КТТК по развитию Юрий Кулик. —Мы благодарны жителям района, которые с пониманием отнеслись к необходимости строительства и не препятствовали прокладке магистрали».
Следующим летом КТТК предстоит построить еще один участок тепломагистрали длиной 122 м от дома № 11 по ул. Пастеровская до дома № 23 по ул. Корнеева.