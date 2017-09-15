Жители Октябрьского и Железнодорожного районов города получат тепло вовремя

Тепло в дома жителей Октябрьского и Железнодорожного районов поступит, как и положено, с началом отопительного сезона уже по новой теплотрассе.

Тепломагистраль на ул. Волочаевкой полностью готова к работе: заполнена горячей водой и поставлена на циркуляцию. Сибирская генерирующая компания завершила вынос теплотрассы из зоны строительства автомобильной развязки у четвертого моста. Новый участок трубопровода построен в рекордно сжатые сроки. Как сообщают энергетики, закрытие лотков и засыпка тепломагистрали закончится уже в ближайшие дни.

Напомним, работы по выносу теплотрассы длиной более полутора тысяч метров и диаметром 80 см началась в январе 2017 года.

«Строительство данного участка выполнено за пять месяцев, при проектном сроке — 7,5 месяцев — рассказал заместитель директора КТТК по развитию Юрий Кулик. —Мы благодарны жителям района, которые с пониманием отнеслись к необходимости строительства и не препятствовали прокладке магистрали».