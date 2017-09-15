Жители Башкирии могут прямым рейсом долететь до китайского острова Хайнань
УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Со 2 ноября из Уфы к
УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Со 2 ноября из Уфы к
Туры из крупных городов России, в том числе и из Уфы, к
Согласно ценникам на сайте туроператора, минимальная стоимость путевки на двоих на семь ночей составляет около 39 тысяч рублей — это полёт, размещение в отеле и завтраки.
«Жемчужная река является крупнейшим туроператором провинции Хайнань.