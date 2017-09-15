Жители Башкирии могут прямым рейсом долететь до китайского острова Хайнань

Туры из крупных городов России, в том числе и из Уфы, к Южно-китайскому морю организует туроператор «Жемчужная река». По словам коммерческого директора компании Евгения Косинкова, рейсы будут выполняться по четвергам авиакомпанией «Вим-Авиа» на Boing-777. Ранее поехать на южный китайский остров можно было через российских туроператоров — с пересадкой в Москву. Теперь стоимость отдыха значительно снизится, пообещали в компании.