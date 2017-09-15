Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: «Аллигатор» РФ Ка-52 ворвался на Украину, испугав херсонцев
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: разведенная Кети Топурия сфотографировалась топлес
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала неувядающую красоту и молодость
Максакова о причине стыда за детей от Тюрина - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
8Котопоезд из Японии
07:43 (мск), источник: ИА Башинформ

Жители Башкирии могут прямым рейсом долететь до китайского острова Хайнань

УФА, 15 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Со 2 ноября из Уфы к Южно-китайскому морю открывается авиарейс, с помощью которого жители республики могут попасть прямым рейсом на китайский остров Хайнань и его главный город Санья, сообщает «Прайм».

Источник: Башинформ

Туры из крупных городов России, в том числе и из Уфы, к Южно-китайскому морю организует туроператор «Жемчужная река». По словам коммерческого директора компании Евгения Косинкова, рейсы будут выполняться по четвергам авиакомпанией «Вим-Авиа» на Boing-777. Ранее поехать на южный китайский остров можно было через российских туроператоров — с пересадкой в Москву. Теперь стоимость отдыха значительно снизится, пообещали в компании.

Согласно ценникам на сайте туроператора, минимальная стоимость путевки на двоих на семь ночей составляет около 39 тысяч рублей — это полёт, размещение в отеле и завтраки.

«Жемчужная река является крупнейшим туроператором провинции Хайнань.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Госдеп призвал РФ и Китай проявить нетерпимость к запускам КНДР
Глава «Касперского» приглашен в Конгресс США для дачи показаний
Телефонное минирование: над какими версиями работает ФСБ
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
Опрос: более половины россиян недовольны своей зарплатой
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
«Зенит» одержал самую крупную победу в сезоне
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Стало известно, сколько «собянинок» выставят на продажу
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь