Снижение стоимости растаможки повлияло на число зарегистрированных в Молдове машин
70-процентное снижение стоимости растаможки повлияло на число зарегистрированных в Молдове автомобилей.
70-процентное снижение стоимости растаможки повлияло на число зарегистрированных в Молдове автомобилей.
За восемь месяцев текущего года на учет поставили более 18 тысяч машин, что почти на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период 2016-ого.
По данным госпредприятия Registru, половине этих автомобилей — от восьми до десяти лет, примерно четверть сошла с конвейера
С января по август дилеры продали более трех тысяч новых авто, что на треть больше показателя прошлого года. Каждый второй покупатель приобрел внедорожник или кроссовер.
В прошлом месяце, по статистике, самым большим спросом пользовались «Шкоды» — куплено было 60 автомобилей этой марки. На втором месте «Тойота» — 59 машин. На третьем «Хёндэ» — 49. Также в списке лидеров — Suzuki и Mercedes.