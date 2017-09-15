В Молдове может появиться закон, регламентирующий деятельность риелторов

«Агент по недвижимости получает 3% комиссии от реальной стоимости квартиры. У него нет возможности легально представить разницу в процентном соотношении. Вот мы и пытаемся получить это право», — член Объединения агентств недвижимости РМ Виктория Ноний.



Гостья из Румынии Иляна Преда отметила, что прежде всего, следует сделать переоценку кадастровой стоимости объектов недвижимости и создать единую базу данных, в которой отражалась бы их конечная цена.



«Давайте возьмем на себя эту ответственность. Это в ваших силах — создать общую базу данных, в которой вы будете указывать ту цену, которую обговорили у нотариуса», — член Ассоциации агентов по недвижимости Румынии Иляна Преда.



На следующей неделе члены Объединения намерены обсудить этот вопрос с гражданским обществом, экспертами и представителями правительства.