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08:58 (мск), источник: Publika.md

В Молдове может появиться закон, регламентирующий деятельность риелторов

В Молдове может появиться закон, регламентирующий деятельность риелторов. Этот вопрос обсудили накануне на встрече со своими румынскими коллегами представители Объединения агентств недвижимости.

Источник: Publika.md

«Агент по недвижимости получает 3% комиссии от реальной стоимости квартиры. У него нет возможности легально представить разницу в процентном соотношении. Вот мы и пытаемся получить это право», — член Объединения агентств недвижимости РМ Виктория Ноний.

Гостья из Румынии Иляна Преда отметила, что прежде всего, следует сделать переоценку кадастровой стоимости объектов недвижимости и создать единую базу данных, в которой отражалась бы их конечная цена.

«Давайте возьмем на себя эту ответственность. Это в ваших силах — создать общую базу данных, в которой вы будете указывать ту цену, которую обговорили у нотариуса», — член Ассоциации агентов по недвижимости Румынии Иляна Преда.

На следующей неделе члены Объединения намерены обсудить этот вопрос с гражданским обществом, экспертами и представителями правительства.

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