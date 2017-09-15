«Иркутскэнерго» сдаст три ГЭС в аренду «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерации»

Источник: IrkutskMedia.ru

Компании «Иркутскэнерго» и «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» заключили договор аренды имущества трех ГЭС Ангарского каскада (Иркутской, Братской и Усть-Илимской). Руководители крупнейшей частной российской энергокомпании «ЕвроСибЭнерго» и входящего в нее «Иркутскэнерго» рассказали об этом на брифинге, сообщает ИА IrkutskMedia.

Финансовый директор «ЕвроСибЭнерго» Михаил Хардиков отметил, что «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» — стопроцентно дочерняя компания «ЕвроСибЭнерго». Компания владеет имущественными комплексами плотин всех трех ГЭС на Ангаре, которые были выкуплены в конце 2016 года у компании «РусГидро». «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» является крупным акционером «Иркутскэнерго», ее доля в капитале превышает 40% — акции были выкуплены у ИНТЕР РАО ЕЭС в 2016 году. Всего у «ЕвроСибЭнерго» — более 90% акций «Иркутскэнерго».

«ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» зарегистрирована в Иркутской области. После заключения договора аренды «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» станет оператором всех трех ГЭС, консолидирует в единый технологический процесс производство энергии и обслуживание гидротехнических сооружений, которые неразрывно связаны между собой. «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» будет самостоятельно управлять деятельностью ГЭС, производить и продавать электроэнергию на оптовый рынок, а «Иркутскэнерго» — получать ежегодную плату за аренду ГЭС, — рассказал Михаил Хардиков.

Арендная плата по условиям договора составляет 1,467 млн рублей в месяц. В год ПАО «Иркутскэнерго» будет получать более 17,6 млрд рублей (с НДС) или около 14,9 млрд без НДС. За 10 лет компания получит более 176 млрд рублей. Суммарно по этой сделке с учетом договора на эксплуатацию «Иркутскэнерго» получит за 10 лет более 200 млрд рублей.

По словам финансового директора, решение, принятое акционерами «Иркутскэнерго» в конце августа, продолжает проект по созданию на базе «ЕвроСибЭнерго» единой операционной компании. Сейчас управление дочерними компаниями, в том числе и ПАО «Иркутскэнерго», происходит на базе модели управления холдингом, через участие представителей в советах директоров — это требует множества корпоративных процедур, снижается скорость принятия решений, в компаниях существуют дублирующие функции. Целевая модель операционной компании предполагает наличие у «ЕвроСибЭнерго» корпоративного центра и нескольких дивизионов по видам деятельности.

В корпоративном центре будет сосредоточено управление деятельностью всех ГЭС «ЕвроСибЭнерго». Аналогичная модель управления реализована и с 2015 года успешно действует в отношении Красноярской ГЭС.

«В среднесрочной перспективе Восточная Сибирь, где расположены наши основные активы, станет крупной точкой роста российской экономики. И наша задача — стать наиболее предпочтительным поставщиком энергии для новых промышленных проектов, — заявил Михаил Хардиков. — Мы продолжим масштабную модернизацию ГЭС Ангаро-Енисейского каскада: на Братской ГЭС мы уже заменили 12 рабочих колес, на Усть-Илимской ГЭС — три, в процессе изготовления находится четвертое рабочее колесо. В сентябре рассчитываем подвести итоги конкурса на проектирование и поставку четырех новых турбин для Иркутской ГЭС. На следующей неделе ожидаем прибытие двух новых рабочих колес на Красноярскую ГЭС».

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» зарегистрировано в Иркутской области и является налогоплательщиком только в данном регионе, перераспределения налогов в другие субъекты России не предполагается. Согласно Налоговому кодексу все необходимые платежи будут поступать в бюджет Иркутской области. Предприятия группы «ЕвроСибЭнерго» входят в число крупнейших налогоплательщиков Прибайкалья — в 2016 году сумма уплаченных налогов превысила 6,5 млрд рублей.

Генеральный директор «Иркутскэнерго» Олег Причко подтвердил, что изменения произойдут исключительно на уровне корпоративной структуры. На работе ГЭС, условиях труда и социальных гарантиях для персонала станций они не отразятся. Новая структура управления позволит эффективнее развивать и модернизировать производство, системно повышать надежность оборудования.

«Наша компания продолжает работать как в Иркутской области, так и на федеральных рынках и гарантирует выполнение всех обязательств. Никаких глобальных изменений не произойдет. На тарифах этот процесс никак не отразится. Функция тарифообразования находится в руках у уполномоченного государственного органа в области регулирования тарифов и под пристальным надзором Федеральной антимонопольной службы. Тарифы контролируются и устанавливаются государством, энергетики на это никакого влияния оказывать не могут. Напомню, в Иркутской области, в том числе благодаря нашей эффективной работе по сокращению производственных издержек, самые низкие тарифы на электроэнергию и тепло в России», — заявил Олег Причко.

Он особо подчеркнул, что для персонала в связи с передачей в аренду ГЭС никаких изменений также не произойдет, сокращение не производилось и не планируется.

«Постепенный перевод персонала начнется с 1 октября и будет производиться поэтапно в соответствии с принятым графиком. Все эти действия согласованы с профсоюзами и не вызывали возражений. При этом социальный пакет и все льготы, которыми пользовались наши работники в «Иркутскэнерго», сохраняются на новых рабочих местах в компании «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», — уточнил Олег Причко.

Группа компаний «ЕвроСибЭнерго» ведет серьезную работу по поддержке социальных проектов. Инвестиции в реализацию социальных программ в Иркутской области только в текущем году составят более 300 млн рублей.