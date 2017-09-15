В центре Омска отремонтировали три улицы

Источник: Om1.ru

Мэрия Омска отчиталась об очередных трех отремонтированных дорогах. На этот раз речь идет о трех центральных магистралях.

Это улицы Полковая, Потанина и Красногвардейской. Причем их привели в порядок досрочно.

Ранее усскоренными темпами уложили асфальт на бульваре Петухова и улице Туполева, а также на участках улиц 5-й Армии, Краснофлотской, Чехова, Бударина, Щербанева, Сенной, Карла Либкнехта, Гусарова, Газетного и Больничного переулков.

Сейчас осталось отремонтировать автодорогу по улице Тюменской.

В свою очередь, исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов подчеркнул, что дороги едва ли не впервые ремонтируют «до снега».

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Мы впервые так рано завершаем настолько большой объем ремонтных работ на магистралях города.

На сегодняшний день отремонтировали с привлечением на конкурсной основе сторонних организаций еще 15 дорог. Последняя, по улице Тюменской, будет открыта для движения транспорта в ближайшее время. До 15 октября силами муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» отремонтируем еще 11 объектов на территории городка Омского государственного университета. Таким образом, в 2017 году в городе будет приведено в порядок 60 дорог, 48 из которых уже сделаны.