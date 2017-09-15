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08:22 (мск), источник: Kazinform

В тени находится почти 26% экономики Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Согласно расчетам Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, доля ненаблюдаемой экономики в валовом внутреннем продукте Казахстана в 2016 году составила 25,8%, в 2015 году оценивалась в размере 27,5%, а в 2013 году — 28%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

При этом динамика изменения доли ненаблюдаемой экономики в производстве товаров и услугах разнонаправленная. С 2013 года по 2016 год доля теневой экономики в товарном производстве сократилась с 9% до 4,6%. Вместе с тем в сервисной экономике все больший объем услуг уходит от официального декларирования: здесь доля теневой экономики за этот же период выросла с 19% до 21,2%.

Как поясняется, наиболее активно уходят в тень торговые предприятия. В отрасли оптовой и розничной торговли (с учетом ремонта автомобилей) в прошлом году порядка 9,2% услуг оказывались без соответствующего официального оформления, годом ранее эта доля оценивалась на уровне 8,2%. Также достаточно заметное увеличение ненаблюдаемой экономики зафиксировано в транспортно-логистической отрасли — с 3,7% до 3,9%.

Производители сельскохозяйственной продукции, напротив, активно легализуются, за год доля ненаблюдаемого производства в общем объеме выпуска уменьшилась с 3,4% до 2,5%. В секторе операций с недвижимостью доля теневой экономики за год уменьшилась с 6,9% до 6,3%.

Как сообщается, уровень ненаблюдаемого объема производства товаров и услуг в Казахстане ниже, чем в ряде стран СНГ. По оценке Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, доля теневой экономики в России составляет 39%, в Украине — 46%, а в Азербайджане более 67% экономики находится в тени. Однако в глобальном масштабе (23%) уровень теневой экономики РК еще высок.

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