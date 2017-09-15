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09:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В посылки подкладывают НДС

Правительство обсудит «налог на AliExpress».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в правительстве обсуждают предложение российских онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon и eBay, по принципу «налога на Google». Сайты компаний, которые откажутся его платить, могут быть заблокированы через Роскомнадзор, следует из поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации», разработанных Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ).

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Такие меры могут заставить иностранные торговые площадки и их продавцов покинуть российский рынок, говорят их представители.

АКИТ (объединяет 37 российских ритейлеров, включая «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, re: Store, KupiVIP, Lamoda, «М. Видео», «Эльдорадо» и др.) разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации», рассказал источник «Ъ», знакомый с его подготовкой. В АКИТ считают, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay сейчас имеют конкурентное преимущество перед национальными поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг, говорит собеседник «Ъ».

Поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года.

В его рамках иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара, уточняет собеседник «Ъ».

При этом Федеральная налоговая служба получит право направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС.

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Если оно не возымеет действие, налоговая обратится в суд и Роскомнадзор, который после получения судебного решения об ограничении доступа к страницам-неплательщикам направит операторам связи требование об их блокировке. Проект также предусматривает механизм разблокировки продавца в течение трех дней после уплаты им НДС, уточняет источник «Ъ».

Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов подтвердил «Ъ», что такие документы разработаны ассоциацией. По его словам, сейчас они обсуждаются в правительстве, где идет процесс подготовки заключения. Он ссылается на указ президента РФ № 203 от 9 мая 2017 года, утвердивший стратегию развития информационного общества в РФ на 2017−2030 годы. В ней среди прочего прописано, что иностранные участники рынка наравне с российскими должны выполнять требования законодательства РФ, объясняет он. При этом один из пунктов указывает на необходимость принятия мер по ограничению доступа к ПО, товарам и услугам, предоставляемым онлайн на территории России иностранными организациями, допустившими нарушение закона.

В Минэкономики вчера сообщили «Ъ», что получили документы с предложениями и прорабатывают свою позицию. В Минфине «слышали о таких предложениях» и также анализируют их.

В Минкомсвязи не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ». В AliExpress отказались от комментариев.

Усложнение процедуры продажи скорее заставит продавцов прекратить продавать свои товары в Россию, полагает гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов.

Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию.
Илья Кретов
Гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы

В стоимость товаров зарубежных продавцов уже включены операционные издержки магазина, национальные налоги и сборы, более того, комиссия за использование интернет-площадки и платежной системы, продолжает господин Кретов. «На выбор покупки из-за рубежа влияет стоимость доставки и период ее ожидания: отсутствие этих факторов у российских магазинов — их конкурентное преимущество, о чем постоянно умалчивается. Кроме того, розничный импорт уже регулируется таможенными пошлинами», — резюмирует он.

Предложения АКИТ носят запретительный характер, констатирует президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (включает Pony Express, La Redoute, PickPoint, eBay, Studio Moderna, arvato и др.) Александр Иванов. По его мнению, регистрация плательщиков в ФНС будет де-факто невозможна. «Например, на Alibaba — 3,6 млн продавцов, на eBay — более 1,5 млн, это только два крупнейших маркетплейса, есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию», — убежден он.

При этом российский e-commerce занимает долю примерно в 0,7% от мирового, напоминает господин Иванов.
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«Ломать систему ради 0,7% смогут только компании, для которых Россия является определяющим рынком. Но в мире ничего не известно о хотя бы одной такой компании», — категоричен он. Кроме того, попытки взимания НДС с зарубежных посылок во всех без исключения странах мира убыточны, так как операционные и административные расходы на это значительно превышают собранные суммы, утверждает господин Иванов.

Рынок, который предлагает отрегулировать АКИТ, продолжает резко расти: по оценке самой ассоциации, объем трансграничной торговли в первом полугодии 2017 года вырос на 34% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составил 178 млрд руб. АКИТ прогнозирует, что по результатам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте e-commerce в России составит 37%, а ее объем — 420 млрд руб.

Роман Рожков, Денис Скоробогатько

ФАС предлагает ввести НДС для покупок в зарубежных Интернет-магазинах
Во время загрузки произошла ошибка.
14 июля© Ньюстюб
27 комментариевк этой статье
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Комментарии27
Комментарии
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Николай Климанов
Господа Медведев, Путин прекратите плодить олигархов..займитесь наконец страной!!!
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