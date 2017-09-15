Определен ликвидатор угольного разреза «Коркинский»

«Официальное объединение усилий с Челябинской угольной компанией — еще одно весомое подтверждение серьезности намерений каждой из сторон», — отметил президент Русской медной компании Всеволод Левин.

Как сообщало агентство, в марте АО «Русская медная компания» получила одобрение на вхождение в состав «Челябинской угольной компании» в качестве акционера, чтобы заняться рекультивацией разреза.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Русской медной компании, ООО «Промрекультивация» создано на условиях паритета — по 50% акций принадлежат АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» и АО «Томинский ГОК», входящему в Группу РМК. Директором совместного предприятия назначен Николай Джемилев.

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Новое предприятие займется ликвидацией отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием специального закладочного материала. Его будут получать путем сгущения хвостов обогащения Томинского горно-обогатительного комбината, который компания планирует построить в регионе. Материал будет транспортироваться в карьер по специальным пульпопроводам.

Технологическое решение, которое было найдено РМК при участии Уральского государственного горного университета, позволит прекратить оползневые процессы, укрепить борта разреза и решить проблему возникновения эндогенных пожаров.

Кроме того, реализация проекта позволит обеспечить занятость работников, которые будут уволены после прекращения добычи угля (в конце 2017 года у ЧУК заканчивается лицензия на добычу угля на разрезе).

ООО «Промрекультивация» намерено создать более 120 рабочих мест, еще 150 человек планируется перевести в компанию «ЮжУралЗолото». Сокращенные с разреза работники, которые захотят пойти работать на РМК, смогут переобучиться на базе Коркинского горно-строительного техникума и Первомайского техникума строительных материалов.

Кроме того, компания готова организовать переобучение на Михеевском горно-обогатительном комбинате в Варненском районе.

«Рекультивация Коркинского разреза и обеспечение занятости местного населения — важная социально-экологическая миссия, которую мы были рады на себя взять в рамках строительства Томинского горно-обогатительного комбината», — подчеркнул Всеволод Левин.