Определен ликвидатор угольного разреза «Коркинский»

«Официальное объединение усилий с Челябинской угольной компанией — еще одно весомое подтверждение серьезности намерений каждой из сторон», — отметил президент Русской медной компании Всеволод Левин.
Как сообщало агентство, в марте АО «Русская медная компания» получила одобрение на вхождение в состав «Челябинской угольной компании» в качестве акционера, чтобы заняться рекультивацией разреза.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Русской медной компании, ООО «Промрекультивация» создано на условиях паритета — по 50% акций принадлежат АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» и АО «Томинский ГОК», входящему в Группу РМК. Директором совместного предприятия назначен Николай Джемилев.
Новое предприятие займется ликвидацией отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием специального закладочного материала. Его будут получать путем сгущения хвостов обогащения Томинского горно-обогатительного комбината, который компания планирует построить в регионе. Материал будет транспортироваться в карьер по специальным пульпопроводам.
Технологическое решение, которое было найдено РМК при участии Уральского государственного горного университета, позволит прекратить оползневые процессы, укрепить борта разреза и решить проблему возникновения эндогенных пожаров.
Кроме того, реализация проекта позволит обеспечить занятость работников, которые будут уволены после прекращения добычи угля (в конце 2017 года у ЧУК заканчивается лицензия на добычу угля на разрезе).
ООО «Промрекультивация» намерено создать более 120 рабочих мест, еще 150 человек планируется перевести в компанию «ЮжУралЗолото». Сокращенные с разреза работники, которые захотят пойти работать на РМК, смогут переобучиться на базе Коркинского горно-строительного техникума и Первомайского техникума строительных материалов.
Кроме того, компания готова организовать переобучение на Михеевском горно-обогатительном комбинате в Варненском районе.
«Рекультивация Коркинского разреза и обеспечение занятости местного населения — важная социально-экологическая миссия, которую мы были рады на себя взять в рамках строительства Томинского горно-обогатительного комбината», — подчеркнул Всеволод Левин.
В РМК отмечают, что до начала 2018 года на разрезе еще будут идти добычные работы. Все текущие обязательства по поставкам угля для энергетических компаний будут выполнены. По окончанию срока действия лицензии на недропользование ООО «Промрекультивация» начнет работы по формированию необходимой инфраструктуры для ликвидации отработанной выработки.