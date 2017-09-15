Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: помощница рассказала правду о состоянии здоровья Задорнова
Названа главная причина смерти во время секса
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
«Это объявление войны»: в ЛНР на идею ввода миротворцев в Донбасс
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Ксения Собчак оскорбила Урганта из-за его шуток
СМИ: Эвелина Блёданс о настоящих причинах развода
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Саша Бортич показала располневшую фигуру в купальнике – СМИ
США потерпели "эпический провал" в Сирии - СМИ
Названы города-спутники Москвы с самыми дешевым жильем
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
08:37 (мск), источник: Uralpress.ru

Определен ликвидатор угольного разреза «Коркинский»

Ликвидацией угольного разреза «Коркинский» (Челябинская область) займется ООО «Промрекультивация» — совместное предприятие АО «Русская медная компания» и АО по добыче угля «Челябинская угольная компания».

«Официальное объединение усилий с Челябинской угольной компанией — еще одно весомое подтверждение серьезности намерений каждой из сторон», — отметил президент Русской медной компании Всеволод Левин.

Как сообщало агентство, в марте АО «Русская медная компания» получила одобрение на вхождение в состав «Челябинской угольной компании» в качестве акционера, чтобы заняться рекультивацией разреза.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Русской медной компании, ООО «Промрекультивация» создано на условиях паритета — по 50% акций принадлежат АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» и АО «Томинский ГОК», входящему в Группу РМК. Директором совместного предприятия назначен Николай Джемилев.

Читайте также
Глава Минприроды взялся за ликвидацию Коркинского разреза

Новое предприятие займется ликвидацией отработанной выработки угольного разреза «Коркинский» с использованием специального закладочного материала. Его будут получать путем сгущения хвостов обогащения Томинского горно-обогатительного комбината, который компания планирует построить в регионе. Материал будет транспортироваться в карьер по специальным пульпопроводам.

Технологическое решение, которое было найдено РМК при участии Уральского государственного горного университета, позволит прекратить оползневые процессы, укрепить борта разреза и решить проблему возникновения эндогенных пожаров.

Кроме того, реализация проекта позволит обеспечить занятость работников, которые будут уволены после прекращения добычи угля (в конце 2017 года у ЧУК заканчивается лицензия на добычу угля на разрезе).

ООО «Промрекультивация» намерено создать более 120 рабочих мест, еще 150 человек планируется перевести в компанию «ЮжУралЗолото». Сокращенные с разреза работники, которые захотят пойти работать на РМК, смогут переобучиться на базе Коркинского горно-строительного техникума и Первомайского техникума строительных материалов.

Кроме того, компания готова организовать переобучение на Михеевском горно-обогатительном комбинате в Варненском районе.

«Рекультивация Коркинского разреза и обеспечение занятости местного населения — важная социально-экологическая миссия, которую мы были рады на себя взять в рамках строительства Томинского горно-обогатительного комбината», — подчеркнул Всеволод Левин.

В РМК отмечают, что до начала 2018 года на разрезе еще будут идти добычные работы. Все текущие обязательства по поставкам угля для энергетических компаний будут выполнены. По окончанию срока действия лицензии на недропользование ООО «Промрекультивация» начнет работы по формированию необходимой инфраструктуры для ликвидации отработанной выработки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Родители южноуральских школьников: к нам относятся, как к толстым кошелькам
Госдеп призвал РФ и Китай проявить нетерпимость к запускам КНДР
Глава «Касперского» приглашен в Конгресс США для дачи показаний
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОИ
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
Опрос: более половины россиян недовольны своей зарплатой
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
«Зенит» одержал самую крупную победу в сезоне
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Стало известно, сколько «собянинок» выставят на продажу
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь