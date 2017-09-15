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08:38 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье будут судить водителя и контролера — за опасные для людей автобусы

Уголовные дела переданы в суд города Находка.

Прокурором города Находка Приморского края направлены в суд для рассмотрения по существу уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в совершении преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По версии следствия, преступления совершены сотрудниками местных транспортных пассажирских компаний. Так, один водителей городского автобуса достоверно знал, что управляемое им ТС имеет серьезные технические неисправности, все же оказывал услуги по перевозке пассажиров — даже несмотря на предупреждение от инспекторов ГИБДД.

Второй фигурант состоял в должности контролера другой компании-перевозчика. Зная, что используемый для оказания услуг по перевозке пассажиров автобус также имеет технические неисправности, представляющие опасность для жизни и здоровья клиентов, он допустил выход такого ТС на маршрут.

Уголовные дела направлены прокурором в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

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