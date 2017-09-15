В Перми планируют запустить вертолетное такси

В Перми на прошлой неделе было зарегистрировано ООО «Авиа-Альянс Пермь». Учредителями выступили ООО «Авиа-Альянс» (99%) и Тимофей Матисон (1%), последний также стал гендиректором компании, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».



Отметим, в октябре 2016 года минэкономразвития края и ЗАО «Вертолетная компания «Аэросоюз» подписали инвестиционное соглашение о создании и развитии вертолетных центров (площадок) на территории Пермского края.



Компания будет осуществлять пассажирские и туристические перевозки, а к 2019 году построит тренировочные центры и клиентские сооружения. В проект планируют вложить до 900 млн рублей.



По информации издания, ООО «Авиа-Альянс Пермь» является родственным российскому дилеру вертолетов Robinson «Аэросоюз».