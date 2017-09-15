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08:57 (мск), источник: Новости Перми

В Перми планируют запустить вертолетное такси

На днях в краевой столице была зарегистрирована компания, которая имеет отношение к российскому дилеру вертолетов Robinson «Аэросоюз». По информации СМИ, в проект собираются вложить сотни миллионов рублей.

В Перми на прошлой неделе было зарегистрировано ООО «Авиа-Альянс Пермь». Учредителями выступили ООО «Авиа-Альянс» (99%) и Тимофей Матисон (1%), последний также стал гендиректором компании, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Отметим, в октябре 2016 года минэкономразвития края и ЗАО «Вертолетная компания «Аэросоюз» подписали инвестиционное соглашение о создании и развитии вертолетных центров (площадок) на территории Пермского края.

Компания будет осуществлять пассажирские и туристические перевозки, а к 2019 году построит тренировочные центры и клиентские сооружения. В проект планируют вложить до 900 млн рублей.

По информации издания, ООО «Авиа-Альянс Пермь» является родственным российскому дилеру вертолетов Robinson «Аэросоюз».

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