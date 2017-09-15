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09:57 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградская область обеспечит до 50% потребностей страны в шпротах

В 2017 году регион выпустит на российский рынок более 40 миллионов банок шпрот.

В 2017 году Калининградская область увеличит объём производства шпрот более чем на 10 миллионов банок по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального агентства по рыболовству Андрея Михалевича.

Во время Первого Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге Михалевич сообщил, что область выпустит на российский рынок более 40 миллионов банок шпрот. Это обеспечит до 50% потребностей страны в этом продукте.

По его словам, шпроты, производящиеся в Калининградской области, соответствует самым высоким стандартам. Шпроты от компании «Роскон» стали первым калининградским продуктом, который получил государственный знак качества.

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