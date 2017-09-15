Калининградская область обеспечит до 50% потребностей страны в шпротах

В 2017 году Калининградская область увеличит объём производства шпрот более чем на 10 миллионов банок по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя регионального агентства по рыболовству Андрея Михалевича.

Во время Первого Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге Михалевич сообщил, что область выпустит на российский рынок более 40 миллионов банок шпрот. Это обеспечит до 50% потребностей страны в этом продукте.