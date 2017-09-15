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08:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Директор МУП «ТЭСИ» уволен мэрией после отказа арендовать котельную мясокомбината Иркутска

Руководитель сообщил днем ранее администрации об отсутствии средств, компетенции, лицензии для работы с объектом и угрозе возникновения ЧС.

Источник: IrkutskMedia.ru

Директор МУП «ТЭСИ» Александр Воронин уволен администрацией города после отказа взять на себя обязанности по эксплуатации котельной мясокомбината «Иркутский» сегодня, 15 сентября. Руководитель муниципального предприятия заявил об отсутствии финансов, компетенции, лицензии на данный вид деятельности для работы с теплоисточником и возникновения режима чрезвычайной ситуации накануне, 14 сентября, в письме градоначальнику Дмитрию Бердникову. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Как говорится в письме за подписью Александра Воронина, руководство комитета городского обустройства администрации Иркутска принуждает МУП «ТЭСИ» к заключению договора аренды с собственниками котельной мясокомбината. Однако эксплуатация объекта требует серьезных финансовых затрат, а источника финансирования, а также лицензии на данный вид деятельности у предприятия нет. В случае подписания договора аренды, МУП «ТЭСИ» возложит на себя невыполнимые обязательства, что может привести к аварийной обстановке и далее к введению режима ЧС.

В мае 2017 года собственник котельной уведомил администрацию прекращении производства тепловой энергии. С середины июля 2017 года Комитет городского обустройства администрации Иркутска начал переговоры с участием «ИркутскЭнерго», «БайкалЭнерго», собственниками котельной, прокуратурой областного центра, службой по тарифам Иркутской области о понуждении собственников котельной к эксплуатации.

«МУП «ТЭСИ» не включено в схему теплоснабжения микрорайона Жилкино, не является собственником или арендатором теплоисточника, но тем не менее администрация Иркутска на каждом совещании определяет единственным возможным эксплуатантом данной котельной — МУП «ТЭСИ», — сообщается в письме.

В настоящее время ответственность за эксплуатацию котельной лежит на собственниках котельной и единой теплоснабжающей организации, а в случае подписания договора аренды с МУП «ТЭСИ» ответственность перекладывается на предприятие и, как следствие, на мэрию Иркутска.

Сейчас основным видом деятельности МУП «ТЭСИ» является техническое обслуживание объектов социального значения (детские сады, школы, учреждения здравоохранения). При недостаточности финансов предприятие не сможет качественно выполнять обязательства по договорным отношениям с объектами социального значения, что, в свою очередь, приведет к негативным последствиям. В связи с этим руководитель МУП «ТЭСИ» Воронин Александр не мог подписать предложенный договор аренды.

Между тем напомним, что 24 августа заммэра — председатель КГО Елена Федорова заявила на заседании регионального правительства о том, что риск возникновения чрезвычайной ситуации при подготовке к отопительному периоду существует в Иркутске. По ее словам, котельную мясокомбината «Иркутский» на тот момент не начали готовить к зимнему периоду.

Спустя время, 11 сентября, на пресс-конференции, посвященной отопительному сезону, Елена Федорова отметила, что проблема подготовки котельной Иркутского мясокомбината сохраняется. Сейчас решатся вопрос о переподключении зависимых от котельной объектов (74 жилых дома и пять социальных объектов) к другим РСО, в частности «Байкалэнерго». Параллельно в настоящее время ведется судебный процесс с владельцами предприятия.

Тем временем на заседании оперативного штаба по подготовке объектов коммунальной сферы Иркутской области к зиме заместитель комитета городского обустройства администрации Иркутска Дмитрий Анчутин рассказал, что мэрии удалось решить вопрос с запуском котельной бывшего мясокомбината. На теплоисточнике началась подготовительные работы, решается вопрос с поставкой мазута, сообщили в пресс-службе правительства области.

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