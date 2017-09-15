В трюме теплохода на берегу Енисея нашли 62 мешка ценной рыбы
Рыба относится к видам «осетр сибирский» общим весом 590 кг и стерлядь — 985 кг.
Рыба относится к видам «осетр сибирский» общим весом 590 кг и стерлядь — 985 кг.
Сотрудники транспортной полиции по СФО нашли крупную партию рыбы, которая была выловлена незаконно. Об этом сообщает
В порту Красноярска в ходе рейда полицейские обнаружили и изъяли в трюме грузового теплохода 62 мешка с рыбой ценных пород. Проведенное исследование показало, что в трюме находятся 590 кг сибирского осетра и 985 кг стерляди. Незаконный груз перевозился капитаном судна из Туруханского района в Красноярск.
Общий ущерб составил 835 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконную перевозку рыб ценных пород, занесенных в Красную книгу РФ. Максимальное наказание, предусмотренное 258 статьей УК РФ — лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Всего же в ходе рейдов правоохранители изъяли из незаконного оборота 1385 экземпляров и 1710 кг рыбы осетровых пород, а также 16 орудий незаконного лова рыбы — лодки, рыболовные снасти и оборудование, которое использовалось для ее разделки и транспортировки.