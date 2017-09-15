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08:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В трюме теплохода на берегу Енисея нашли 62 мешка ценной рыбы

Рыба относится к видам «осетр сибирский» общим весом 590 кг и стерлядь — 985 кг.

Сотрудники транспортной полиции по СФО нашли крупную партию рыбы, которая была выловлена незаконно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В порту Красноярска в ходе рейда полицейские обнаружили и изъяли в трюме грузового теплохода 62 мешка с рыбой ценных пород. Проведенное исследование показало, что в трюме находятся 590 кг сибирского осетра и 985 кг стерляди. Незаконный груз перевозился капитаном судна из Туруханского района в Красноярск.

Общий ущерб составил 835 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконную перевозку рыб ценных пород, занесенных в Красную книгу РФ. Максимальное наказание, предусмотренное 258 статьей УК РФ — лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Всего же в ходе рейдов правоохранители изъяли из незаконного оборота 1385 экземпляров и 1710 кг рыбы осетровых пород, а также 16 орудий незаконного лова рыбы — лодки, рыболовные снасти и оборудование, которое использовалось для ее разделки и транспортировки.

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