В трюме теплохода на берегу Енисея нашли 62 мешка ценной рыбы

Сотрудники транспортной полиции по СФО нашли крупную партию рыбы, которая была выловлена незаконно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В порту Красноярска в ходе рейда полицейские обнаружили и изъяли в трюме грузового теплохода 62 мешка с рыбой ценных пород. Проведенное исследование показало, что в трюме находятся 590 кг сибирского осетра и 985 кг стерляди. Незаконный груз перевозился капитаном судна из Туруханского района в Красноярск.

Общий ущерб составил 835 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконную перевозку рыб ценных пород, занесенных в Красную книгу РФ. Максимальное наказание, предусмотренное 258 статьей УК РФ — лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.