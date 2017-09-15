Прокуратура оставила бюджет Качканара без 21 млн рублей
Чиновников заставили заплатить по долгам.
Чиновников заставили заплатить по долгам.
Качканарская прокуратура заставила раскошелиться городской бюджет на 21 млн рублей.
Как сообщили 15 сентября корреспонденту «АиФ-Урал» в
По словам представителей прокуратуры, самый крупный долг мэрия накопила перед ООО «Уралинвестстрой», которое относится к микропредприятиям. По муниципальному контракту, который заключили еще год назад, эта организация отремонтировала дорогу на улице Свердлова. В ноябре прошлого года чиновники Управления городского хозяйства подписали все акты приемки работ, однако из 21,6 млн рублей предприниматели получили всего 1,6 млн.
Перед вмешательством прокуратуры представители «Уралинвестстроя» попытались добиться оплаты через арбитраж, и в апреле было заключено мировое соглашение, по которому бюджетными деньгами придется покрывать еще и договорную неустойку на 270 тыс. рублей, 62,8 тыс. рублей — госпошлину, 30 тыс. рублей — расходы по оплате представителя.
В целом же, по подсчетам прокуроров, Управление городского хозяйства не рассчиталось вовремя по 18 контрактам, в рамках которых подрядчики полностью выполнили свою работу — долг составил около 2 млн рублей. После вмешательства прокуратуры в сентябре 2017 года произведен полный расчет на 21 млн рублей.