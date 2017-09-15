Прокуратура оставила бюджет Качканара без 21 млн рублей

Качканарская прокуратура заставила раскошелиться городской бюджет на 21 млн рублей.

Как сообщили 15 сентября корреспонденту «АиФ-Урал» в пресс-службе надзорного ведомства, чиновников заставили заплатить подрядчикам по муниципальным контрактам, причем бюджет потерял дополнительно около 300 тысяч рублей из-за штрафов и прочих дополнительных взысканий.

По словам представителей прокуратуры, самый крупный долг мэрия накопила перед ООО «Уралинвестстрой», которое относится к микропредприятиям. По муниципальному контракту, который заключили еще год назад, эта организация отремонтировала дорогу на улице Свердлова. В ноябре прошлого года чиновники Управления городского хозяйства подписали все акты приемки работ, однако из 21,6 млн рублей предприниматели получили всего 1,6 млн.

Перед вмешательством прокуратуры представители «Уралинвестстроя» попытались добиться оплаты через арбитраж, и в апреле было заключено мировое соглашение, по которому бюджетными деньгами придется покрывать еще и договорную неустойку на 270 тыс. рублей, 62,8 тыс. рублей — госпошлину, 30 тыс. рублей — расходы по оплате представителя.