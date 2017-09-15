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09:19 (мск), источник: Om1.ru

Приставы снесли кафе «Красное яблоко» у ДК «Химик»

Постройку обязали снести еще в июле 2016 года, но владельцы бездействовали.

Омские судебные приставы снесли самовольно построенное кафе «Красное яблоко», возле Молодежного центра «Химик».

Первомайский суд в июле 2016 года признал здание незаконно возведенным и постановил владельцев снести его. Однако это решение было проигнорировано.

При этом хозяева, некие братья, создавали видимость исполнения предписаний, оплачивая штрафы. Они не раз привлекались к ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Тогда приставы приступили к сносу кафе. Тем более что помещение давно пустовало, в нем не было коммуникаций. Постройку разобрали на строительные составляющие, останки заведения общепита зачистили спецтехникой.

Напомним, что ранее в кафе нашли массу нарушений. В частности, право собственности на заведение было оформлено по поддельным документам, в помещении не соблюдались правила пожарной безопасности.

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