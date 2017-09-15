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10:34 (мск), источник: Baikal-info.ru

Отопительный сезон начался в 17 городах и районах Иркутской области

Отопительный период начат в 17 муниципалитетах Иркутской области — в Саянске, Тулуне, Усть-Илимске, Черемхово, в Ангарском, Бодайбинском, Братском, Заларинском, Зиминском, Казачинско-Ленском, Катангском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Ольхонском, Тулунском, Усть-Илимском, Усть-Кутском районах.

Источник: РИА "Новости"

С 15 сентября 2017 года по погодным условиям начнётся массовый запуск котельных, рассказал начальник управления коммунальной инфраструктуры регионального министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Александр Барнаков. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В городе Вихоревка Братского района отопительный сезон планируется начать 18 сентября. Об этом по видеосвязи областным властям доложила и.о. главы города Анна Попова на заседании оперативного штаба по подготовке объектов коммунальной сферы Иркутской области к зиме. «На котельной “Водогрейная” горячее водоснабжение и отопление домов будут обеспечивать котлы № 4 и № 6. Готовность жилого фонда Вихоревки к отопительному периоду составляет 98%, к завтрашнему дню ожидаем 100%», — сообщила Анна Попова.

Фактический запас угля в Иркутской области составляет около 223 тыс. тонн (94% нормативного запаса), жидкого топлива — около 13 тыс. тонн (91%). Три тысячи тонн угля из 12 запланированных, выделенные из аварийно-технического запаса региона для начала отопительного сезона в Байкальске, уже доставлены до места и разгружены. В дальнейшем отгрузка будет производиться в соответствии с графиком.

В военных городках готовность к зиме жилого фонда — 98%, теплоисточников — 99%. Отмечено некоторое отставание в подготовке инженерных сетей. Заместитель комитета городского обустройства администрации Иркутска Дмитрий Анчутин рассказал, что в микрорайоне Зелёный начался ремонт участков инженерных сетей, переданных Министерством обороны РФ в собственность города. Материалы для ремонта выделены из аварийно-технического запаса Иркутской области. 18 сентября планируется начать подачу тепла в социальные объекты, расположенные в микрорайоне Зеленый. По его словам, администрации Иркутска также удалось решить вопрос с запуском котельной бывшего мясокомбината. На теплоисточнике началась подготовительные работы, решается вопрос с поставкой мазута.

На заседании штаба было отмечено, что по-прежнему высоким остается уровень задолженности предприятий коммунального комплекса перед ресурсоснабжающими организациями. Сумма долгов превысила 1,6 млрд рублей. Наибольший размер задолженности зафиксирован в Усть-Кутском, Усть-Илимском, Нижнеилимском и Слюдянском районах, а также в Братске.

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