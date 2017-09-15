Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: помощница рассказала правду о состоянии здоровья Задорнова
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Названа причина смерти экс-солистки «Банд'Эрос» Змихновской
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
СМИ: Эвелина Блёданс назвала настоящие причины развода
Сеть критикует располневшую Собчак в бикини - СМИ
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Саша Бортич показала располневшую фигуру в купальнике – СМИ
США потерпели "эпический провал" в Сирии - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Apple показала новые iPhone
09:49 (мск), источник: Ежедневник.by

ЕБРР хочет купить долю в белорусском «Приорбанке»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность покупки долей в банках Беларуси в рамках усилий, призванных помочь государству открыть экономику страны и повысить ее эффективность.

Источник: Ежедневник.by

Об этом рассказал в интервью Рейтер президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

Как напоминает агентство, в 2015-м Европейский банк реконструкции и развития согласился приобрести около 25 процентов акций «Белинвестбанка», который входит в пятерку крупнейших банков Беларуси, и помочь таким образом в поиске инвестора для этого фининститута.

Далее на очереди — «Банк Москва-Минск», сказал Чакрабарти журналисту Reuters.

«Также мы рассматриваем (долю государства) в Приорбанке, а также (доли) в некоторых государственных белорусских банках», — сказал он.

В Приорбанке 87,74% акций принадлежат австрийскому Райффайзенбанку, Госкомимуществу Беларуси — 4,61%, МАЗу — 1,28%, оставшиеся акции — прочим юридическим и физическим лицам.

Ранее об этом сделке официально не сообщалось.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Население Беларуси уходит в минус по валюте
Госдеп призвал РФ и Китай проявить нетерпимость к запускам КНДР
В лондонском метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
Опрос: более половины россиян недовольны своей зарплатой
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОИ
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Стало известно, сколько «собянинок» выставят на продажу
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь