ЕБРР хочет купить долю в белорусском «Приорбанке»

Источник: Ежедневник.by

Об этом рассказал в интервью Рейтер президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

Как напоминает агентство, в 2015-м Европейский банк реконструкции и развития согласился приобрести около 25 процентов акций «Белинвестбанка», который входит в пятерку крупнейших банков Беларуси, и помочь таким образом в поиске инвестора для этого фининститута.

Далее на очереди — «Банк Москва-Минск», сказал Чакрабарти журналисту Reuters.

«Также мы рассматриваем (долю государства) в Приорбанке, а также (доли) в некоторых государственных белорусских банках», — сказал он.

В Приорбанке 87,74% акций принадлежат австрийскому Райффайзенбанку, Госкомимуществу Беларуси — 4,61%, МАЗу — 1,28%, оставшиеся акции — прочим юридическим и физическим лицам.