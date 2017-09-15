ЕБРР хочет купить долю в белорусском «Приорбанке»

Об этом рассказал в интервью Рейтер президент ЕБРР Сума Чакрабарти.
Как напоминает агентство, в 2015-м Европейский банк реконструкции и развития согласился приобрести около 25 процентов акций «Белинвестбанка», который входит в пятерку крупнейших банков Беларуси, и помочь таким образом в поиске инвестора для этого фининститута.
Далее на очереди — «Банк Москва-Минск», сказал Чакрабарти журналисту Reuters.
«Также мы рассматриваем (долю государства) в Приорбанке, а также (доли) в некоторых государственных белорусских банках», — сказал он.
В Приорбанке 87,74% акций принадлежат австрийскому Райффайзенбанку, Госкомимуществу Беларуси — 4,61%, МАЗу — 1,28%, оставшиеся акции — прочим юридическим и физическим лицам.
Ранее об этом сделке официально не сообщалось.