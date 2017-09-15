Где находятся лучшие дворы в Перми?

На прошлой неделе в общественном центре «Стахановец» Индустриального района состоялся круглый стол, посвящённый обсуждению предварительных итогов реализации проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие депутаты различных уровней, представители органов исполнительной власти, краевой Общественной палаты и Общероссийского народного фронта, подрядных организаций, ТСЖ, управляющих компаний.

Предлагаем и контролируем.

В Прикамье, как и по всей России, работают новые проекты партии «Единая Россия». Они направлены на улучшение качества жизни людей. Среди них проект «Городская среда».

Партийный проект «Городская среда» входит в число тех направлений, которые служат улучшению качества жизни россиян. Одной из главных отличительных черт проекта является возможность участия в нём самих жителей для решения инфраструктурных проблем дворов и общественных мест.

Для этих целей активисты проекта проводили встречи с жителями с разъяснением условий участия в проекте, принимали участие в обсуждении дизайн-проектов дворов, регулярно выезжали на строящиеся объекты с целью мониторинга проводимых работ.

В Перми важным инструментом вовлечения горожан в улучшение городской среды стал интерактивный портал «Управляем вместе» (http://permkrai.ru/control), созданный по инициативе главы Пермского края Максима Решетникова. Эта тема вошла в повестку прошедшего круглого стола.

Руководитель проекта «Управляем вместе» Элла Попова напомнила о задачах портала, ознакомила со статистикой обращений и анонсировала новую функцию: в ближайший месяц на портале у зарегистрированных пользователей появится возможность предложить свой двор для включения в программу благоустройства. Уже в этом сезоне благоустройства территорий жители Прикамья на портале смогли ознакомиться с перечнем дворов и ходом работ, оставить свои предложения и пожаловаться на нерадивых подрядчиков.

Проблемы обозначены, предложения получены.

Согласно принятым планам на 2017 год, в рамках проекта «Городская среда» к нынешнему сентябрю работы по благоустройству должны были завершиться более чем в 570 прикамских дворах, из них в Перми — 186 дворов на территории 269 многоквартирных домов. В краевом центре всего два объекта выбились из намеченного графика, причём оба находятся в Кировском районе.

Напомним, объём средств, выделенных на реализацию партийного проекта «Городская среда» в этом году, составил 41,5 млрд руб., из них средств федерального бюджета — 25,5 млрд руб., регионального — 16,4 млрд руб.5 млрд руб., включая 423 млн руб. федеральных средств, 346 млн руб. — краевых, 56 млн руб. — муниципальных.

Юрий Уткин, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края по политическому планированию и проектной работе:

— Проект начался в этом году в очень сжатые сроки, буквально «с колёс» была проведена заявочная кампания. Конечно, сегодня этот проект доказал свою важность и необходимость в нашей жизни. И сегодня мы понимаем, что в первую очередь в проект 2017 года попали те дома, жители которых быстро организовались, сформулировали всё необходимое, что можно было реализовать в рамках проекта в летний период времени.

В ходе состоявшихся дискуссий круглого стола эксперты обозначили наиболее часто встречающиеся проблемы. В числе главных оказалась слабая проработка жильцами дизайн-проектов будущих обновлённых дворов. Решением этого вопроса может стать универсальная база с различными типовыми проектами территорий.

Все предложения, полученные в ходе круглого стола, станут основой рабочей повестки заседания регионального общественного совета при партийном проекте «Городская среда» и будут вынесены на рассмотрение регионального политического совета партии «Единая Россия». Реализация проекта «Городская среда» рассчитана до 2022 года.

Игорь Шубин, депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия»:

— Фракции «Единая Россия» в Государственной думе удалось убедить российское правительство в целесообразности создания такого проекта, привести наши дворы в порядок за счёт федерального бюджета, конечно же, при поддержке регионального и муниципального бюджетов.

Призы и подарки лучшим

В эти же дни в городском экстрим-парке прошёл первый фестиваль пермских дворов «РябинаFEST», где горожанам были озвучены итоги благоустройства дворов в Перми. Фестиваль включил большую развлекательную программу с конкурсами, ярмаркой фермеров и ремесленников, а в спортивном городке все желающие получили возможность сдать нормы ГТО.

«Очень рад, что сегодня мы собрались на этой площадке. И даже погода позволила нам провести этот праздник. Сегодня торжественный день, завершено благоустройство большинства дворов в нашем городе, причём с очень хорошими показателями. И сегодня у нас присутствуют активисты дворов, которых ждут очень хорошие призы», — отметил на открытии праздника региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы:

— В июле в Краснодаре состоялся всероссийский форум, посвящённый партийному проекту «Городская среда», и с большой трибуны было заявлено о его важности, о том, что средства на его реализацию заложены в бюджете страны на трёхлетний период в объёме не меньшем, чем в этом году. Это значит, что мы с вами ещё больше дворов сможем привести в порядок. Ключевой вопрос этого проекта — участие самих жителей и в обсуждении того, что должно быть во дворах, и в контроле за его реализацией.

Для победителей — активистов самых лучших дворов города, участников проекта благоустройства «Городская среда», были приготовлены призы и подарки в различных номинациях.

В номинации «Мы вместе — самый дружный двор» победу одержали дворы на ул. Циолковского, 9; ул. Уральской, 77; ул. Вижайской, 16, 18, 20; ул. Газеты «Звезда», 12а. В номинации «Цветочный рай у порога — самый зелёный двор» — дворы по адресам: ул. Аркадия Гайдара, 12; ул. Семченко, 6; ул. Хабаровская, 159.

В номинации «Новый взгляд — самый оригинальный дизайн» победили дворы на ул. Восстания, 14; ул. Карпинского, 77; шоссе Космонавтов, 90. В номинации «Молодым — дорога — самая удобная инфраструктура для детей» дворы по адресам: ул. Льва Лаврова, 16; ул. Свиязева, 22, 22а, 24; ул. Чердынская, 25; проспект Парковый, 2.

В номинации «Спортивный двор» победу одержали дворы на ул. Елькина, 7; ул. Кабельщиков, 83; ул. Советской Армии, 47. В номинации «Двор мечты — самый благоустроенный двор» — дворы по адресам: проспект Парковый, 31/1, 33, 35; ул. Василия Каменского, 2а; Комсомольский проспект, 32; ул. Вижайская, 14. В номинации «Созидатели — самый энергичный двор» победили дворы на ул. Ивановской, 15; ул. Героев Хасана, 16; ул. Камышинской, 15.

Вячеслав Григорьев, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края:

— С этого года Пермь участвует в проекте «Городская среда», но у нашего города есть богатый опыт, ведь мы с 2006 года реализуем городскую программу «Развитие городских микрорайонов», и, конечно, краевой центр меняется в лучшую сторону. В 2017 году появилось 186 оборудованных всей необходимой инфраструктурой дворов, от этого лучше стало нам и нашим детям. И самое главное, всё это стало возможным благодаря самим жителям.