Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: помощница рассказала правду о состоянии здоровья Задорнова
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Названа причина смерти экс-солистки «Банд'Эрос» Змихновской
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Программу «Жди меня» закрыли
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Ксения Собчак оскорбила Урганта из-за его шуток
СМИ: Эвелина Блёданс о настоящих причинах развода
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Бабушка-путешественница из Красноярска стала звездой в Германии
Саша Бортич показала располневшую фигуру в купальнике – СМИ
США потерпели "эпический провал" в Сирии - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Apple показала новые iPhone
10:10 (мск), источник: NewsKo

Где находятся лучшие дворы в Перми?

В краевом центре подвели первые итоги благоустройства городских территорий в 2017 году.

На прошлой неделе в общественном центре «Стахановец» Индустриального района состоялся круглый стол, посвящённый обсуждению предварительных итогов реализации проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие депутаты различных уровней, представители органов исполнительной власти, краевой Общественной палаты и Общероссийского народного фронта, подрядных организаций, ТСЖ, управляющих компаний.

Предлагаем и контролируем.

В Прикамье, как и по всей России, работают новые проекты партии «Единая Россия». Они направлены на улучшение качества жизни людей. Среди них проект «Городская среда».

Партийный проект «Городская среда» входит в число тех направлений, которые служат улучшению качества жизни россиян. Одной из главных отличительных черт проекта является возможность участия в нём самих жителей для решения инфраструктурных проблем дворов и общественных мест.

Для этих целей активисты проекта проводили встречи с жителями с разъяснением условий участия в проекте, принимали участие в обсуждении дизайн-проектов дворов, регулярно выезжали на строящиеся объекты с целью мониторинга проводимых работ.

В Перми важным инструментом вовлечения горожан в улучшение городской среды стал интерактивный портал «Управляем вместе» (http://permkrai.ru/control), созданный по инициативе главы Пермского края Максима Решетникова. Эта тема вошла в повестку прошедшего круглого стола.

Руководитель проекта «Управляем вместе» Элла Попова напомнила о задачах портала, ознакомила со статистикой обращений и анонсировала новую функцию: в ближайший месяц на портале у зарегистрированных пользователей появится возможность предложить свой двор для включения в программу благоустройства. Уже в этом сезоне благоустройства территорий жители Прикамья на портале смогли ознакомиться с перечнем дворов и ходом работ, оставить свои предложения и пожаловаться на нерадивых подрядчиков.

Проблемы обозначены, предложения получены.

Согласно принятым планам на 2017 год, в рамках проекта «Городская среда» к нынешнему сентябрю работы по благоустройству должны были завершиться более чем в 570 прикамских дворах, из них в Перми — 186 дворов на территории 269 многоквартирных домов. В краевом центре всего два объекта выбились из намеченного графика, причём оба находятся в Кировском районе.

Напомним, объём средств, выделенных на реализацию партийного проекта «Городская среда» в этом году, составил 41,5 млрд руб., из них средств федерального бюджета — 25,5 млрд руб., регионального — 16,4 млрд руб.5 млрд руб., включая 423 млн руб. федеральных средств, 346 млн руб. — краевых, 56 млн руб. — муниципальных.

Юрий Уткин, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края по политическому планированию и проектной работе:

— Проект начался в этом году в очень сжатые сроки, буквально «с колёс» была проведена заявочная кампания. Конечно, сегодня этот проект доказал свою важность и необходимость в нашей жизни. И сегодня мы понимаем, что в первую очередь в проект 2017 года попали те дома, жители которых быстро организовались, сформулировали всё необходимое, что можно было реализовать в рамках проекта в летний период времени.

В ходе состоявшихся дискуссий круглого стола эксперты обозначили наиболее часто встречающиеся проблемы. В числе главных оказалась слабая проработка жильцами дизайн-проектов будущих обновлённых дворов. Решением этого вопроса может стать универсальная база с различными типовыми проектами территорий.

Все предложения, полученные в ходе круглого стола, станут основой рабочей повестки заседания регионального общественного совета при партийном проекте «Городская среда» и будут вынесены на рассмотрение регионального политического совета партии «Единая Россия». Реализация проекта «Городская среда» рассчитана до 2022 года.

Игорь Шубин, депутат Государственной думы, член фракции «Единая Россия»:

— Фракции «Единая Россия» в Государственной думе удалось убедить российское правительство в целесообразности создания такого проекта, привести наши дворы в порядок за счёт федерального бюджета, конечно же, при поддержке регионального и муниципального бюджетов.

Призы и подарки лучшим

В эти же дни в городском экстрим-парке прошёл первый фестиваль пермских дворов «РябинаFEST», где горожанам были озвучены итоги благоустройства дворов в Перми. Фестиваль включил большую развлекательную программу с конкурсами, ярмаркой фермеров и ремесленников, а в спортивном городке все желающие получили возможность сдать нормы ГТО.

«Очень рад, что сегодня мы собрались на этой площадке. И даже погода позволила нам провести этот праздник. Сегодня торжественный день, завершено благоустройство большинства дворов в нашем городе, причём с очень хорошими показателями. И сегодня у нас присутствуют активисты дворов, которых ждут очень хорошие призы», — отметил на открытии праздника региональный координатор проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Михаил Борисов.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы:

— В июле в Краснодаре состоялся всероссийский форум, посвящённый партийному проекту «Городская среда», и с большой трибуны было заявлено о его важности, о том, что средства на его реализацию заложены в бюджете страны на трёхлетний период в объёме не меньшем, чем в этом году. Это значит, что мы с вами ещё больше дворов сможем привести в порядок. Ключевой вопрос этого проекта — участие самих жителей и в обсуждении того, что должно быть во дворах, и в контроле за его реализацией.

Для победителей — активистов самых лучших дворов города, участников проекта благоустройства «Городская среда», были приготовлены призы и подарки в различных номинациях.

В номинации «Мы вместе — самый дружный двор» победу одержали дворы на ул. Циолковского, 9; ул. Уральской, 77; ул. Вижайской, 16, 18, 20; ул. Газеты «Звезда», 12а. В номинации «Цветочный рай у порога — самый зелёный двор» — дворы по адресам: ул. Аркадия Гайдара, 12; ул. Семченко, 6; ул. Хабаровская, 159.

В номинации «Новый взгляд — самый оригинальный дизайн» победили дворы на ул. Восстания, 14; ул. Карпинского, 77; шоссе Космонавтов, 90. В номинации «Молодым — дорога — самая удобная инфраструктура для детей» дворы по адресам: ул. Льва Лаврова, 16; ул. Свиязева, 22, 22а, 24; ул. Чердынская, 25; проспект Парковый, 2.

В номинации «Спортивный двор» победу одержали дворы на ул. Елькина, 7; ул. Кабельщиков, 83; ул. Советской Армии, 47. В номинации «Двор мечты — самый благоустроенный двор» — дворы по адресам: проспект Парковый, 31/1, 33, 35; ул. Василия Каменского, 2а; Комсомольский проспект, 32; ул. Вижайская, 14. В номинации «Созидатели — самый энергичный двор» победили дворы на ул. Ивановской, 15; ул. Героев Хасана, 16; ул. Камышинской, 15.

Вячеслав Григорьев, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края:

— С этого года Пермь участвует в проекте «Городская среда», но у нашего города есть богатый опыт, ведь мы с 2006 года реализуем городскую программу «Развитие городских микрорайонов», и, конечно, краевой центр меняется в лучшую сторону. В 2017 году появилось 186 оборудованных всей необходимой инфраструктурой дворов, от этого лучше стало нам и нашим детям. И самое главное, всё это стало возможным благодаря самим жителям.

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия» в Пермском крае

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Без фанатизма!»
Госдеп призвал РФ и Китай проявить нетерпимость к запускам КНДР
В лондонском метро прогремел взрыв. Есть пострадавшие
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
РБК: Минфину поручено отказать в гуманитарной поддержке Донбассу
Опрос: более половины россиян недовольны своей зарплатой
На Украине объяснили решение углубить дно Азовского моря
Овечкин официально заявил о невозможности своего участия в ОИ
Спорт
«Зенит» разгромил «Вардар» в Лиге Европы Александр Кокорин не перестает поражать: в матче группового турнира ЛЕ с «Вардаром» форвард «Зенита» сделал дубль и отдал потрясающую голевую передачу пяткой Артему Дзюбе
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь