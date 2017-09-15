Названы регионы c наибольшим числом бедных жителей

Источник: Newtimes.kz

По результатам выброчного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2017 года составила 2,7%, что на 0,1 п.п. выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

«Вместе с тем, по-прежнему, сохраняется разрыв между уровнем бедности среди городского и сельского населения. Наибольшее значение уровня бедности во II квартале 2017 года зарегистрировано в Южно-Казахстанской (4,9%) и Жамбылской областях (3,9%), наименьшее — в городах Астана и Алматы (по 0,8%)», — говорится в сообщении.