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10:01 (мск), источник: Newtimes.kz

Названы регионы c наибольшим числом бедных жителей

Наибольшее значение уровня бедности во II квартале 2017 года зарегистрировано в Южно-Казахстанской и Жамбылской областях, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на министерство нацэкономики.

Источник: Newtimes.kz

По результатам выброчного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2017 года составила 2,7%, что на 0,1 п.п. выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

«Вместе с тем, по-прежнему, сохраняется разрыв между уровнем бедности среди городского и сельского населения. Наибольшее значение уровня бедности во II квартале 2017 года зарегистрировано в Южно-Казахстанской (4,9%) и Жамбылской областях (3,9%), наименьшее — в городах Астана и Алматы (по 0,8%)», — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, уровень потребительских расходов домашних хозяйств напрямую зависит от их материальной обеспеченности. Расходы домохозяйств в децильном распределении, как и доходы, показывают значительную дифференциацию. Так, во II квартале 2017 года разница в расходах на продовольственные товары между 10% наименее и 10% наиболее обеспеченным населением составила 4,2 раза, на непродовольственные товары — 7,2 раз, а на платные услуги — 8,6 раз.

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