Названы регионы c наибольшим числом бедных жителей
Наибольшее значение уровня бедности во II квартале 2017 года зарегистрировано в
Наибольшее значение уровня бедности во II квартале 2017 года зарегистрировано в
По результатам выброчного обследования домашних хозяйств доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), во II квартале 2017 года составила 2,7%, что на 0,1 п.п. выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
«Вместе с тем,
Как пояснили в ведомстве, уровень потребительских расходов домашних хозяйств напрямую зависит от их материальной обеспеченности. Расходы домохозяйств в децильном распределении, как и доходы, показывают значительную дифференциацию. Так, во II квартале 2017 года разница в расходах на продовольственные товары между 10% наименее и 10% наиболее обеспеченным населением составила 4,2 раза, на непродовольственные товары — 7,2 раз, а на платные услуги — 8,6 раз.