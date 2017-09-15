Назначен председатель правления новой нацкомпании Kazakh Tourizm
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. На должность председателя правления недавно созданной национальной компании Kazakh Tourizm избран Рашид Кузембаев.
АСТАНА, 15 сен — Sputnik. На должность председателя правления недавно созданной национальной компании Kazakh Tourizm избран Рашид Кузембаев.
Кузембаев Рашид Талапович родился 7 августа 1969 года в Карагандинской области. В 1992 году окончил Московский государственный университет по специальности экономист, преподаватель политической экономики. В 2005 году в Высшей школе экономики (Москва) получил степень магистра делового администрирования. Награжден медалью «Ерен еңбегi үшін», нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін». Женат, имеет троих детей.
В разные годы Кузембаев занимал должности начальника отдела экономического анализа АО «Алтын Алма», главного специалиста Госкомимущества РК, начальника отдела Государственного приватизационного фонда Госкомимущества. С 1997 по 2001 годы, проработав заместителем начальника, назначен начальником главного управления финансов и бухучета, заместителем генерального директора по финансам и экономике, директором департамента экономики и финансов, советником генерального директора, был также руководителем аппарата РГП «Қазақстан темiр жолы».
В 2001 году был назначен на должность руководителя аппарата министерства транспорта и коммуникаций РК. С 2002 по 2007 год был
С июля 2016 года занимал должность заместителя начальника Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан.
АО «Национальная компания «KAZAKH TOURIZM» создана для развития туристской отрасли Казахстана и будет выполнять следующие основные функции:
— продвижение Казахстана в качестве международной туристской дестинации (территории для посещения туристов);
— профессиональное управление туристским брендом Казахстана;
— формирование и реализация стратегии маркетинга;
— привлечение въездных и внутренних туристов;
— стимулирование притока внешних и внутренних инвестиций в туристскую индустрию;
— участие на миноритарной основе в инвестиционных проектах;
— создание центров по подготовке квалифицированных специалистов для туристской отрасли и других вопросов.