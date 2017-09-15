В Новосибирске и Томске появятся кластеры медицинского туризма

Новосибирск и Томск станут опорными точками программы по развитию медицинского туризма в России. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель главы Минздрава РФ Сергей Краевой.

По словам чиновника, Россия в ближайшие 10 лет может войти в топ-5 стран, популярных среди зарубежных пациентов. Для этого планируется создать несколько региональных кластеров. Помимо Москвы в список кластеров войдут северо-запад страны (Санкт-Петербург) и ряд других регионов, в том числе Новосибирск и Томск.

По данным Минздрава, по итогам 2016 года объем медицинской помощи иностранным гражданам в стоимостном выражении составил более 1,5 млрд руб., к услугам российских медиков обратились более 66 тыс. пациентов. Около 60% всего потока медицинских туристов сегодня составляют граждане стран Центральной Азии, еще треть пациентов приезжает в Россию из Европы.