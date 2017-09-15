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10:43 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирске и Томске появятся кластеры медицинского туризма

Об этом заявил заместитель главы Минздрава РФ Сергей Краевой.

Новосибирск и Томск станут опорными точками программы по развитию медицинского туризма в России. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель главы Минздрава РФ Сергей Краевой.

По словам чиновника, Россия в ближайшие 10 лет может войти в топ-5 стран, популярных среди зарубежных пациентов. Для этого планируется создать несколько региональных кластеров. Помимо Москвы в список кластеров войдут северо-запад страны (Санкт-Петербург) и ряд других регионов, в том числе Новосибирск и Томск.

По данным Минздрава, по итогам 2016 года объем медицинской помощи иностранным гражданам в стоимостном выражении составил более 1,5 млрд руб., к услугам российских медиков обратились более 66 тыс. пациентов. Около 60% всего потока медицинских туристов сегодня составляют граждане стран Центральной Азии, еще треть пациентов приезжает в Россию из Европы.

Согласно планам ведомства, после реализации программы по выводу России в страны-лидеры медицинского туризма поток иностранных пациентов в нашу страну может превысить 500 тыс. человек в год.

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